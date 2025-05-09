Український письменник і військовий Валерій Пузік отримав відзнаку ім. Галини Могильницької
Українського художника, письменника, режисера й військового Валерія Пузіка відзначили нагородою імені Галини Могильницької у номінації "Громадянська позиція, честь та гідність"
Про це пише "Читомо".
Діячів, які роблять вагомий внесок у розвиток української культури та освіти на теренах Одещини, а також за заслуги щодо вивчення та популяризації творчості Галини Могильницької та інших письменників та поетів рідного краю, відзначили нагородами. Серед них - письменник Валерій Пузік, який отримав відзнаку імені Галини Могильницької у номінації "Громадянська позиція, честь та гідність".
Вручення відбулося у межах нагородження учнівських та студентських робіт конкурсу пам’яті Галини Могильницької "Талант і слово" в Одеському літературному музеї 7 травня 2025 року. За словами письменника, цьогоріч відзнаку вручали вперше.
"За декілька днів до вручення мені написали чи зможу я бути під час урочистої події. Пізніше мені сказали про перемогу. Для мене честь отримати відзнаку Галини Могильницької", — розповів Пузік.
Фото: facebook Валерія Пузіка
Окрім Пузіка, відзнаки отримали:
директорка Новопетрівського ліцею Катерина Лаптієнко у номінації "Літературна шкільна скарбниця";
доцентка кафедри української літератури Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Ірина Нечиталюк у номінації "Література рідного краю: покликання і шлях";
старша викладачка катедри методики викладання і змісту освіти КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради" Світлана Свінтковська у номінації "Методичні перлини літературного краєзнавства".
"Для українського культурного середовища на півдні України відзнака має величезне значення. Це місток між минулим та майбутнім. Це ще одна цеглина у фундамент нового наративу про Одесу та область, наративу без імперського міфу", — поділився Пузік.
Галина Могильницька (1937 — 2021) — заслужена працівниця освіти України, відома українська письменниця і поетка, літературознавиця, публіцистка, громадська діячка, учасниця українського правозахисного руху, авторка ліро-епічних поем "Рогніда", "Серафима", "Єлизавета", поетичних збірок, методичних видань.
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