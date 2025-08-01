Український режисер Андрій Приймаченко досягнув мирової угоди з HBO у справі про порушення авторських прав

Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

"Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіакомпаній", – написав він.

Деталі угоди, згідно з умовами договору, розкривати не можна, додав режисер. Він каже, що у справі, яка тягнулася понад 6 років, його метою було відновити справедливість.

"Якою б не була компанія, з якої б вона не була країни – хоч США, хоч Китай – не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталося, – додав Приймаченко.

Мова про серіал "Чорнобиль", який HBO випустила 2019 року. У першому епізоді серіалу було скопійовано твір Приймаченка без його відома й дозволу. Йдеться про запис телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера центрального пункту пожежного зв'язку з диспетчерами воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС. Він опублікований на ютуб-каналі "Студія Peredova" під назвою "Наймоторошніша телефонна розмова 20го століття".

"На доброзичливе звернення до компанії виробника серіалу я отримав доволі зухвалі відповіді. Після цього ухвалив рішення йти судовим шляхом", – розповів режисер.

У коментарі "Детектору медіа" Андрій Приймаченко уточнив, що суд завершився мировою угодою з виплатою разової фінансової винагороди. Суми компенсації та умов він розголошувати не може відповідно до угоди.

Довідка. "Чорнобиль" – п'ятисерійний британо-американський мінісеріал. Події сюжету розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Значна частина сюжету мінісеріалу базується на спогадах жителів Прип’яті.