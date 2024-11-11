Укрпошта анонсувала випуск марок до 100-річчя Українського радіо

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

"Цьогоріч Українське радіо - найпопулярніше розмовне радіо України та флагманський канал Суспільне Мовлення - відзначає століття з початку мовлення. І з цієї нагоди Укрпошта анонсує нову поштову марку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дизайн поштового набору "Нове сторіччя Українського радіо" розробив художник Володимир Таран.

Таран давно працює над дизайнами монет, банкнот та поштових марок, кілька разів отримував приз Фундації Георгія Нарбута (США) за найкращу українську марку року та перемагав у конкурсі від Монетного двору Японії за дизайн українських монет.

Поштовий набір містить аркуш "Нове сторіччя Українського радіо" та конверт "Перший день". Тираж становить 280 тисяч марок.

Передзамовити набір можна вже зараз на сайті, а з 15 листопада він стане доступний для купівлі не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.