Продовження серії, визнаної найкращою у світі: Укрпошта випустила нові голографічні марки "Комахи України"

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, нова марка продовжує унікальну серію 2018 року, що зібрала найбільшу кількість престижних філателістичних нагород.

"Це справжній тріумф української філателії у світі – марка була визнана найкращою у світі. Особливість - у технології тиснення голографічною плівкою, яка створює 3D-ефект і підкреслює красу кожної комахи", - розповів голова Укрпошти.

Авторами ідеї та дизайнерами випуску стали художники-графіки Сергій та Олександр Харуки, а авторкою художнього конверта - Наталія Кохаль.

У 2018 році голографічні марки "Комахи України" тріумфально увірвались у філателістичний світ і зібрали чимало нагород, серед яких Гран-прі виставки WIPA (Австрія), Гран-прі філателістичної мистецької премії Asiago (Італія) та 2-ге місце в конкурсі Nexofil Award "Найкраща марка світу" (Іспанія).

Як анонсували раніше в Укрпошті, продовження серії "Комахи України" буде представлене сімома голографічними марками, а саме:

"Сонцевик павиче око Aglais io"

"Жук-носоріг європейський Oryctes nasicornis"

"Вусач альпійський Rosalia alpina"

"Західний травневий хрущ Melolontha melolontha"

"Жовта земляна мураха Lasius flavus"

"Сонечко семикрапкове Coccinella septempunctata"

"Водомір ставковий Gerris lacustris".

Уже з 30 жовтня марки можна придбати в усіх міських відділеннях Укрпошти або онлайн: https://bit.ly/insectstamp. Тираж аркуша - 40 тисяч примірників.

22 жовтня в Києві відбулася церемонія спецпогашення марки, яка присвячена спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN.



