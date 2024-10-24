Укрпошта презентувала поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken

Про це повідомляють Головне управління розвідки та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначається, що церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним Чілі, гендиректора Укрпошти Леоніда Смілянського, представників Воєнної розвідки України.

За словами гендиректора, дизайн маркового аркуша та конверта був розроблений самою командою KRAKEN. На марках зображено один із символів Харкова - альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь.

Колекційна марка випущена обмеженим тиражем 972 екземпляри - стільки днів тривала широкомасштабна війна на момент презентації.

"Зазвичай я рекламую наші марки. Проте бувають випуски, де реклама не потрібна, бо лімітований тираж розлітається, як вороги в результаті їх роботи, тобто за лічені хвилини", - написав Смілянський.

???? Колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР «Kraken», презентували у Києві



???? Укрпошта представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій ГУР МО України «Kraken».



???? https://t.co/tFg1rZCSzv pic.twitter.com/GuWxjbhwDw — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) October 24, 2024

Довідка. KRAKEN - підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку "Азов", офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.