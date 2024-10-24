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Укрпошта презентувала поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken

Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
08:53
Суспільство Поштовий набір на честь спецпідрозділу KRAKEN

22 жовтня у Києві відбулася церемонія спецпогашення марки, яка присвячена спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN

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Про це повідомляють Головне управління розвідки та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначається, що церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним Чілі, гендиректора Укрпошти Леоніда Смілянського, представників Воєнної розвідки України. 

За словами гендиректора, дизайн маркового аркуша та конверта був розроблений самою командою KRAKEN. На марках зображено один із символів Харкова - альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь.

Колекційна марка випущена обмеженим тиражем  972 екземпляри - стільки днів тривала широкомасштабна війна на момент презентації. 

"Зазвичай я рекламую наші марки. Проте бувають випуски, де реклама не потрібна, бо лімітований тираж розлітається, як вороги в результаті їх роботи, тобто за лічені хвилини", - написав Смілянський.

Довідка. KRAKEN - підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку "Азов", офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.

  • 17 жовтня Укрпошта анонсувала лімітований поштовий набір на честь спецпідрозділу KRAKEN.
Теги:
Україна
Укрпошта
Війна з Росією
ГУР
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