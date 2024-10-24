Укрпошта презентувала поштову марку, присвячену спецпідрозділу Kraken
22 жовтня у Києві відбулася церемонія спецпогашення марки, яка присвячена спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN
Про це повідомляють Головне управління розвідки та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Зазначається, що церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня в Києві за участі командира спецпідрозділу з позивним Чілі, гендиректора Укрпошти Леоніда Смілянського, представників Воєнної розвідки України.
За словами гендиректора, дизайн маркового аркуша та конверта був розроблений самою командою KRAKEN. На марках зображено один із символів Харкова - альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь.
Колекційна марка випущена обмеженим тиражем 972 екземпляри - стільки днів тривала широкомасштабна війна на момент презентації.
"Зазвичай я рекламую наші марки. Проте бувають випуски, де реклама не потрібна, бо лімітований тираж розлітається, як вороги в результаті їх роботи, тобто за лічені хвилини", - написав Смілянський.
Довідка. KRAKEN - підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку "Азов", офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.
- 17 жовтня Укрпошта анонсувала лімітований поштовий набір на честь спецпідрозділу KRAKEN.
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