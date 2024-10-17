Укрпошта анонсувала випуск лімітованого поштового набору на честь спецпідрозділу KRAKEN

Про це повідомляє Укрпошта.

Зазначається, що на честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір KRAKEN за проєктом "Власна марка".

До набору входитимуть аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж - 972 екземпляри.

Уже 23 жовтня новинка з’явиться на сайті Укрпошта та в київській філателістичній крамниці.

Довідка. KRAKEN - підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку "Азов", офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.