Укрпошта випустила марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України

Про це повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Сьогодні думки всіх українців часто там - на Покровському напрямку. Тож саме там, як і по всій країні, сьогодні відбудеться урочисте погашення. А сама марка називатиметься "Під покровом Богородиці", - йдеться у повідомленні.

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На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить Україну.

Образ, створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою.

Поштовий набір включає аркуш "Під покровом Богородиці" з 6 марками, конверт "Перший день" та картку.