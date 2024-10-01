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Укрпошта випустила марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України

Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
10:26
Суспільство Марка "Під покровом Богородиці"

Укрпошта ввела в обіг марку "Під покровом Богородиці", яка присвячена до Дня захисників та захисниць України

Зміст

Про це повідомляє генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Сьогодні думки всіх українців часто там - на Покровському напрямку. Тож саме там, як і по всій країні, сьогодні відбудеться урочисте погашення. А сама марка називатиметься "Під покровом Богородиці", - йдеться у повідомленні.

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На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором огортає та захищає тих, хто зараз на передовій боронить Україну.

Образ, створений художником Олександром Охапкіним, відображає глибокий зв’язок між українськими воїнами та їхньою духовною покровителькою.

Поштовий набір включає аркуш "Під покровом Богородиці" з 6 марками, конверт "Перший день" та картку.

  • Укрпошта анонсувала благодійний поштовий випуск, присвячений чотирилапим друзям військових. Вторговані за марки кошти спрямують на допомогу притулкам для тварин.
Теги:
Укрпошта
військові
ЗСУ
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