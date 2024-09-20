Батальйон "Пухнасті": Укрпошта випустить марки з чотирилапими друзями військових
Укрпошта анонсувала благодійний поштовий випуск, присвячений чотирилапим друзям військових. Вторговані за марки кошти спрямують на допомогу притулкам для тварин
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.
"Наших захисників і захисниць знають по всьому світу як незламних воїнів. А ще — як тих, хто навіть у найскладніших умовах рятують і оберігають пухнастих малих. Усі песики, котики чи навіть олені з лелеками знають, у чиїх руках їм найтепліше. У руках, що тримають одну маленьку лапку й життя всього світу", - зазначили в Укрпошті.
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Поштовий випуск "Батальйон "Пухнасті" складається з таких марок:
- Батальйон "Пухнасті. Котики";
- Батальйон "Пухнасті. Собачки".
Зібрані кошти передадуть на допомогу притулкам для тварин.
Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 26 вересня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.
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Тираж кожної марки становить 300 тис. примірників. Їх намалювала художниця Наталія Кохаль.
- 29 серпня Укрпошта випустила благодійну поштову марку "Хвилина мовчання".
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