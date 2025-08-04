Укрпошта та центр реабілітації "Титанові" погасили марку, присвячену українським ветеранам
Відбулося урочисте спецпогашення марки Укрпошти, присвяченої українським ветеранам, які проходять реабілітацію після важких поранень
Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.
Укрпошта разом з культурно-мистецьким центром реабілітації ветеранів "Титанові" погасила марку, присвячену українським ветеранам, які проходять реабілітацію після важких поранень.
Дев'ять портретів бійців після або під час реабілітації були створені художницею Люсею Івановою від громадської організації Port of culture для проєкту "Власна марка".
фото: Максим Галашко
Тепер ці марки можна придбати у відділеннях Укрпошти.
"Сьогодні мова про те, як ви надихаєте людей рухатися далі", - сказав під час заходу гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, звертаючись до ветеранів.
фото: Максим Галашко
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