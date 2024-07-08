"Усієї правди ви в ній не знайдете": Vivat відкрив передзамовлення на книгу про Валерія Залужного
Комунікаційниця Людмила Долгоновська, яка була радницею зі стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках, написала книжку про Валерія Залужного
Про це Людмила Долгоновська повідомила у facebook.
8 липня, у день народження генерала Валерія Залужного харківське видавництво Vivat відкрило передзамовлення на книгу "Залізний генерал. Уроки людяності". Авторкою стала Людмила Долгоновська - комунікаційниця, яка була радницею зі стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках.
"Було за честь працювати з Валерієм Федоровичем і честь написати про нього. Передусім, я прагнула не нашкодити державі та герою книги. Тому всієї правди ви в ній не знайдете. На це ще буде час після перемоги", - поділилася Долгоновська.
Книга описує становлення Валерія Залужного, підготовку до повномасштабного вторгнення і перші тижні великої війни.
"У ній я також ділюся уроками, що їх я засвоїла від цієї видатної людини - уроки професійності, лідерства, комунікації, управління, а головне - людяності. Звісно, це мої спостереження, субʼєктивний погляд, але він підкріплений спілкуванням з рідними Валерія Федоровича - дружиною, братом, дітьми; побратимами генерала на різних етапах служби, колегами. І, безперечно, спілкуванням із самим героєм книги у ті нечасті хвилини, коли випадала можливість поговорити про щось, окрім службових питань", - уточнила авторка.
Вона також додала, що авторський гонорар від книжки передасть волонтерам фонду "Дрібне сузірʼячко" - режисерці театру "Сузірʼя" Катерині Степанковій та акторці Аді Роговцевій.
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