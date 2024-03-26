"Уже в навчальному центрі": автор "Підпільної гуманітарки" Остап Українець оголосив, що мобілізувався
Український письменник і перекладач, засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець став до лав ЗСУ
Про це він повідомив у Facebook.
Остап Українець, найбільш відомий як засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка", поділився, що ухвалив рішення долучитися до війська.
"Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде", - написав Українець.
Українець, який також займається письменницькою і перекладацькою діяльністю, уточнив, що видання книжок не припиниться, але сповільниться. У команді "Твоєї підпільної гуманітарки" залишилася лише Катря, яка і займатиметься видавництвом.
"Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться", - зазначив автор.
Він зауважив, що наразі невідомо, у якій частині служитиме, та поки розвʼязує адміністративні питання.
Раніше стало відомо, що письменник Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія".
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