"Уже в навчальному центрі": автор "Підпільної гуманітарки" Остап Українець оголосив, що мобілізувався

Про це він повідомив у Facebook.

Остап Українець, найбільш відомий як засновник та автор YouTube-каналу "Твоя підпільна гуманітарка", поділився, що ухвалив рішення долучитися до війська.

"Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина "Гуманітарки" наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде", - написав Українець.

Українець, який також займається письменницькою і перекладацькою діяльністю, уточнив, що видання книжок не припиниться, але сповільниться. У команді "Твоєї підпільної гуманітарки" залишилася лише Катря, яка і займатиметься видавництвом.

"Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться", - зазначив автор.

Він зауважив, що наразі невідомо, у якій частині служитиме, та поки розвʼязує адміністративні питання.

Раніше стало відомо, що письменник Сергій Жадан має намір мобілізуватися до лав бригади НГУ "Хартія".



