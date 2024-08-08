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Головна Культура В Ірані заарештували жінку за виконання пісні Емі Вайнгауз без хіджабу

В Ірані заарештували жінку за виконання пісні Емі Вайнгауз без хіджабу

Дар'я Тарасова
8 серпня, 2024 четвер
13:04
Культура Зара Есмаїлі

Іранську співачку Зару Есмаїлі взяли під варту за те, що вона публічно співала пісню Емі Вайнгауз Back to Black на вулиці Тегерана без обов’язкового хіджабу 

Зміст

Про це пише Metro.

Іранську співачку Зару Есмаїлі заарештували 3 серпня за те, що місяць тому вона публічно виконала пісню Емі Вайнгауз Back to Black на вулиці Тегерана без обов’язкового хіджабу. Подія потрапила на відео, яке завірусилося в instagram.

Артистку взяли під варту, інформації про її місцеперебування та стан немає. Зара Есмаїлі відома своїми виступами на вулицях Тегерана, в яких вона порушує закони Ісламської республіки.

Арешт привів її родину у відчай. Джерело, обізнане з ситуацією, підтвердило, що "родина Зари не змогла знайти її". Іранська співачка і засновниця берлінської кампанії "Право на спів" Фараваз Фарвардін засудила арешт.

"Зара, іранська співачка, ув’язнена в центральній тюрмі Тегерана (Фашафуе) за звинуваченням у публічному співі. На неї тиснуть слідчі, щоб вона визнала зв'язок з активістами та музикантами за межами Ірану. Це твердження є брехнею Ісламської республіки", - наголосила Фарвардін в дописі на X.

Вона додала, що сміливість Зари нагадує їй її саму та "ті страшні дні ув’язнення в Ірані".

Інші іранські активісти, які живуть за кордоном, запустили в соцмережах хештег #FreeZara. Зара стала останньою жертвою посиленого режимом застосування законів про обов'язкове носіння хіджабу.


 

Теги:
Світ
цензура
музика
Іран
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2024, четвер
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