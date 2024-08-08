В Ірані заарештували жінку за виконання пісні Емі Вайнгауз без хіджабу

Про це пише Metro.

Іранську співачку Зару Есмаїлі заарештували 3 серпня за те, що місяць тому вона публічно виконала пісню Емі Вайнгауз Back to Black на вулиці Тегерана без обов’язкового хіджабу. Подія потрапила на відео, яке завірусилося в instagram.

Артистку взяли під варту, інформації про її місцеперебування та стан немає. Зара Есмаїлі відома своїми виступами на вулицях Тегерана, в яких вона порушує закони Ісламської республіки.

Арешт привів її родину у відчай. Джерело, обізнане з ситуацією, підтвердило, що "родина Зари не змогла знайти її". Іранська співачка і засновниця берлінської кампанії "Право на спів" Фараваз Фарвардін засудила арешт.

"Зара, іранська співачка, ув’язнена в центральній тюрмі Тегерана (Фашафуе) за звинуваченням у публічному співі. На неї тиснуть слідчі, щоб вона визнала зв'язок з активістами та музикантами за межами Ірану. Це твердження є брехнею Ісламської республіки", - наголосила Фарвардін в дописі на X.

Вона додала, що сміливість Зари нагадує їй її саму та "ті страшні дні ув’язнення в Ірані".

Інші іранські активісти, які живуть за кордоном, запустили в соцмережах хештег #FreeZara. Зара стала останньою жертвою посиленого режимом застосування законів про обов'язкове носіння хіджабу.



