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Головна Культура В Україні опублікували детектив "Ідеальна пара", екранізація якого з Ніколь Кідман зʼявилась на Netflix

В Україні опублікували детектив "Ідеальна пара", екранізація якого з Ніколь Кідман зʼявилась на Netflix

Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
16:42
Культура книжка Елін Гільдербранд "Ідеальна пара"

"Видавництво Старого Лева" випустило український переклад книжки Елін Гільдербранд "Ідеальна пара", за якою на Netflix 5 вересня вийшов однойменний серіал

Зміст

Про це Еспресо повідомили у "ВСЛ".

У книгарнях України з’явилася нова книга американської письменниці Елін Гільдербранд "Ідеальна пара". Днями на Netflix стартувала екранізація цього детективу з Ніколь Кідман у головній ролі.

Головна героїня виходить заміж за представника однієї з найбагатших сімей, що мешкають на заможному острові Нантакет. Проте не все так добре, адже на зміну святкуванню приходять підозри у тяжкому злочині. Українською текст переклала Ганна Яновська, а обкладинку до українського видання створила Олена Стельмах.

Події у книзі відбуваються на острові Нантакет, що в штаті Массачусетс. Весілля молодої пари з двох зовсім не схожих родин обіцяє стати подією, яка запам’ятається всім: заможні батьки нареченого не пошкодували коштів, щоб організувати розкішну церемонію у своєму маєтку на березі океану. Однак це весілля й справді не забудеться, але через зовсім інші причини: за кілька годин до церемонії у воді поблизу маєтку знаходять тіло дружки нареченої, і всі учасники свята — молодята, мати нареченого (знаменита авторка детективних романів), скромні батьки нареченої, красунчик старший дружба та інші близькі родичі й друзі — раптом стають підозрюваними, і, здається, кожному з них є що приховувати.

В однойменному серіалі Netflix, окрім Ніколь Кідман, знялися Лієв Шрайбер, який зіграв її чоловіка Тага Вінбері, Ів Г’юсон, що з'явиться у ролі нареченої Амелії. А зірка серіалу "Білий лотос" Меґан Фагі зіграє Меррітт Монако, найкращу подругу нареченої. Також до команди акторів долучились Біллі Гоул та легенда французького кіно Ізабель Аджані. 

Режисеркою всіх шести епізодів серіалу стала лауреатка "Оскара", "Еммі" й "Золотого глобуса" Сюзанна Бір, а одним із продюсерів проєкту став режисер "Дедпула і Росомахи" Шон Леві, що працював над серіалами "Дивні дива" та "Тінь і кістка".

  • Netflix випустив трейлер нового мінісеріалу "Ідеальна пара", який порівнюють з "Великою маленькою брехнею".


 

Теги:
Кіно
Netflix
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