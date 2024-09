Netflix показав трейлер мінісеріалу з Ніколь Кідман "Ідеальна пара", який порівнюють з "Великою маленькою брехнею"

Про це пише Hollywood Reporter.

Netflix випустив трейлер нового мінісеріалу з Ніколь Кідман у головній ролі, знятого за мотивами роману американської письменниці Елін Гільдербранд "Ідеальна пара". Шоу, яке розповідає про багатство і загадкове вбивство напередодні весілля, вийде на стримінгу 5 вересня.

Розкішне узбережжя, мертве тіло, купа кадрів з допитів у поліції та Ніколь Кідман. Це не третій сезон "Великої маленької брехні", а новий трилер "Ідеальна пара" з зірковим акторським складом.

Детективний трилер розповідає про заможну родину Вінбері. Дороге і красиве весілля Селести Отіс і Бенджі Вінбері ось-ось відбудеться в маєтку батьків Бенджі. Його батьки - Тег (Лієв Шрайбер), власник хедж-фонду, і Грір (Ніколь Кідман), відома письменниця, не шкодують грошей на розкішне весілля. Грір також повністю відповідає за організацію свята. Однак стається страшна трагедія, а весілля скасовують за кілька годин до церемонії. У гавані на пляжі знаходять тіло подружки нареченої Меррітт Монако. Підозрюваними стають усі гості, оскільки, здається, жоден із них не є абсолютно відвертим і чесним з поліцією. Розкрити цю справу та знайти вбивцю мають начальник поліції Ед Капенаш та детектив Ніколас Діамантопулос на прізвисько Нік Грек.

У трейлері показані численні кадри розмови зі слідчими в кімнаті для допитів, відгомін першого сезону "Великої маленької брехні", де також знімалася Кідман. Трейлер також передає атмосферу почуття провини з іронічним саундтреком Can't Take My Eyes Off You.

У серіалі також знялися Дакота Феннінг, Джек Рейнор, Ішан Хаттер, Меганн Фегі, Сем Нівола, Міа Айзек та Ізабель Аджані.