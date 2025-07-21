В Україні заблокували онлайн-книгарню з "найширшим вибором російських книжок". Власники створили новий сайт

Про це повідомляє "Читомо".

Як зазначили представники Державного комітету телебачення і радіомовлення, через сайт "Книгоград", власник якого залишався анонімним, масово поширювали видавничу продукцію Росії та Білорусі. Держкомтелерадіо у співпраці зі Службою безпеки України заблокували сайт.

"На четвертому році повномасштабного вторгнення РФ в Україну адміністрація цього інтернет-магазину завдяки своєму анонімному статусу мала нахабство здійснювати свою протиправну діяльність під слоганом "найширший в Україні вибір книжок російських видавництв", а також скоювати численні правопорушення, які також сприяли гуманізації держави-агресора", — наголосили в Держкомтелерадіо.

У "Книгограді", закритому СБУ та Держкомтелерадіо, з понад 30 тис. книжок лише близько 10,5 тис. були українською мовою. Магазин порушував вимогу частини п’ятої статті 26 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тут продавали книжки російських видавництв, таких як "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф" і "Вече". Зазначені видавництва потрапили під санкції РНБО за поширення антиукраїнської продукції та звʼязки з громадянином РФ Олегом Новіковим — мільярдером, наближеним до Путіна, який також перебуває під санкціями.

Новіков є російським видавцем, а саме президентом "Эксмо-АСТ", до якої входять видавництва "Эксмо" і "АСТ", співвласником компанії "Новий книжковий — Буквоед", видавництва "Манн, Іванов і Фербер", членом правління російського книжкового союзу та заслуженим працівником культури РФ.

Також розповсюджувались видання із серій "Сделано в СССР", "Русский авантюрный роман", "Военные приключения" та інші. Ці видавництва публікували авторів, внесених до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, зокрема Захар Прілєпін, Анатолій Терещенко, Алєксандр Тамоніков.

У Держкомтелерадіо пояснили, що діяльність заблокованих вебсайтів може бути відновлена лише після завершення воєнного стану, за умови легалізації їхніх власників та її приведення у відповідність із законом.

Наразі сайт Книгограду" знову працює. На ньому можна зробити замовлення, а при виборі російської мови у магазині одразу пропонують замовити комікси "русских авторов". Окрім того, доступні до замовлення і твори російських письменників — Сєргєя Лукʼянєнка, Віктара Пєлєвіна та інших, які видаються у російських видавництвах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф" та "Вече".



Книжок російською та російських видавництв, у порівнянні з даними Держкомтелерадіо, стало менше. Їх можна знайти лише з 4-ї сторінки каталогу.