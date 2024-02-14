В українському видавництві BookChef заявили, що СБУ не знайшла підтвердження їхніх зв'язків з Росією

Копію документа оприлюднили на сторінці BookChef у Facebook.

В українському видавництві BookChef поширили документ від СБУ, в якому містяться результати судової справи між книжковим видавництвом та онлайн-книгарнею Yakaboo. У документі йдеться, що СБУ не виявила підтвердження імовірних звʼязків BookChef з Росією.

"Документально підтверджені дані щодо можливих зв'язків товариства з обмеженою відповідальністю "Видавництво "Букшеф" із державою-агресором (РФ) на день опрацювання депутатського звернення відсутні", - йдеться у документі.

Висновок надійшов у відповідь на запит депутата Романа Лозинського.

"Маємо рішення суду по справі 910/17146/23, що стосувалась банкрутства ТОВ "Якабу Трейд" та їх заборгованості перед постачальниками продукції, яка розглядалась в Господарському суді міста Києва. Постановлено: розпочати процедуру банкрутства ТОВ "Якабу Трейд". Дякуємо суду за чесне рішення, дякуємо партнерам за довіру й підтримку", - додали у BookChef.

На початку 2024 року OSINT-агенція Molfar та онлайн-видання "Сенсор" оприлюднили розслідування, у якому виявили, що видавництво BookChef імовірно має звʼязки з Росією. Пізніше у видавництві оголосили, що залучили незалежних аудиторів до перевірки платежів, щоб спростувати фінансові зв'язки із російськими чи афілійованими до них компаніями.

Окрім цього, керівник видавництва BookChef Олександр Кірпічов оголосив у Facebook, що він стане новим власником замість поточного власника компанії Андрія Плєхова. Він зазначив, що Плєхов жодного разу не отримував дивідендів, бо завжди всі прибутки вони реінвестували в розвиток компанії. Кірпічов зауважив, що це рішення почав розглядати ще до початку повномасштабного вторгнення, тож воно не пов'язане зі скандалом.