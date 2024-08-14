Варфоломій підтримав анонсовану Зеленським ініціативу про "духовну незалежність" України, - ОП

Про це патріарх сказав на зустрічі з головою Держетнополітики Віктором Єленським і заступницею голови Офісу президента Оленою Ковальською, передає пресслужба ОП.

"Патріарха поінформували про злочини, скоєні російськими окупантами проти релігійної свободи в Україні, про десятки священників, пасторів, богословів, яких убили російські загарбники, та про понад 630 зруйнованих культових будівель", - йдеться у повідомленні.

Патріарх Варфоломій наголосив, що світ дуже мало знає про злочини Росії в Україні та закликав поширювати правду про тих, хто намагається знищити релігійну свободу.

Крім того, Вселенський патріарх заявив про постійну готовність докладати необхідних зусиль для процвітання православ'я в Україні та додав, що піклується про Православну церкву України.

Представники України також передали Вселенському Патріарху запрошення від президента відвідати країну.