Варфоломій підтримав анонсовану Зеленським ініціативу про "духовну незалежність" України, - ОП
Вселенський Патріарх Варфоломій заявив про підтримку заходів, спрямованих на добро для України, зокрема анонсованої президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо "духовної незалежності" країни
Про це патріарх сказав на зустрічі з головою Держетнополітики Віктором Єленським і заступницею голови Офісу президента Оленою Ковальською, передає пресслужба ОП.
"Патріарха поінформували про злочини, скоєні російськими окупантами проти релігійної свободи в Україні, про десятки священників, пасторів, богословів, яких убили російські загарбники, та про понад 630 зруйнованих культових будівель", - йдеться у повідомленні.
Патріарх Варфоломій наголосив, що світ дуже мало знає про злочини Росії в Україні та закликав поширювати правду про тих, хто намагається знищити релігійну свободу.
Крім того, Вселенський патріарх заявив про постійну готовність докладати необхідних зусиль для процвітання православ'я в Україні та додав, що піклується про Православну церкву України.
Представники України також передали Вселенському Патріарху запрошення від президента відвідати країну.
- Раніше президент Володимир Зеленський анонсував рішення, яке "зміцнить українську духовну незалежність".
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