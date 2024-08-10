Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність" 

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент України розповів, що сьогодні провів підготовчу нараду щодо "рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність".

"Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100% ефективними - дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо", - заявив Зеленський.

Про заборону в Україні УПЦ МП

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".

Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.

У вівторок, 22 липня, у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні.