Зеленський анонсував "рішення, яке зміцнить нашу українську духовну незалежність"
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 серпня, анонсував "рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність"
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент України розповів, що сьогодні провів підготовчу нараду щодо "рішення, яке зміцнить українську духовну незалежність".
"Ми маємо позбавити Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців. І рішення для цього повинні бути на 100% ефективними - дійсно працюючими. Ми їх забезпечимо", - заявив Зеленський.
Про заборону в Україні УПЦ МП
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.
Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".
Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.
21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".
Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.
У вівторок, 22 липня, у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні.
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