"Збили з порядку денного": нардепка Клименко розповіла, як "слуги" та рештки ОПЗЖ протидіють забороні УПЦ (МП)

Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні на порядку денному в нас три повинні були бути важливі законопроєкти, але, на жаль, буде тільки два, оскільки "слуги народу" відмовилися разом із ОПЗЖ в коаліції ставити третій законопроєкт, що стосується заборони релігійних організацій, центр яких знаходиться у Російській Федерації - фактично, російський вплив в Україні", - сказала вона.

За словами нардепки, таким чином представники партій "збили внесення" відповідного законопроєкту №8371 з порядку денного.

"Сьогодні на погоджувальній раді "слуги" обʼєдналися з двома колишніми групами, тоді ще поточними групами, колишньої ОПЗЖ, і збили фактично внесення цього законопроєкту №8371 з порядку денного", - акцентувала Клименко.

23 липня народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що частина фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Слуга Народу", "Довіра", "За Майбутнє" у Верховній Раді вимагає прийняття законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".

Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.