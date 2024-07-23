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Головна Суспільство "Збили з порядку денного": нардепка Клименко розповіла, як "слуги" та рештки ОПЗЖ протидіють забороні УПЦ (МП)

"Збили з порядку денного": нардепка Клименко розповіла, як "слуги" та рештки ОПЗЖ протидіють забороні УПЦ (МП)

23 липня, 2024 вiвторок
16:19
Суспільство Верховна Рада

У вівторок, 22 липня, у Верховній Раді деякі представники партії "Слуга Народу" й ОПЗЖ у коаліції відмовилися ставити законопроєкт стосовно заборони УПЦ (МП) в Україні

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Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Юлія Клименко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сьогодні на порядку денному в нас три повинні були бути важливі законопроєкти, але, на жаль, буде тільки два, оскільки "слуги народу" відмовилися разом із ОПЗЖ в коаліції ставити третій законопроєкт, що стосується заборони релігійних організацій, центр яких знаходиться  у Російській Федерації - фактично, російський вплив в Україні", - сказала вона.

За словами нардепки, таким чином представники партій "збили внесення" відповідного законопроєкту №8371 з порядку денного.

"Сьогодні на погоджувальній раді "слуги" обʼєдналися з двома колишніми групами, тоді ще поточними групами, колишньої ОПЗЖ, і збили фактично внесення цього законопроєкту №8371 з порядку денного", - акцентувала Клименко.

  • 23 липня народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що частина фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина", "Слуга Народу", "Довіра", "За Майбутнє" у Верховній Раді вимагає прийняття законопроєкту про заборону діяльності російської церкви.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".  

Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ.  

Теги:
Україна
політика
УПЦ МП
ВРУ
Війна з Росією
Слуга народу
ОПЗЖ
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