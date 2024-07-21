Політолог Кошель пояснив, чому ВРУ не голосує за заборону УПЦ МП

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Тут насправді все набагато складніше. З одного боку, давайте чесно, можна зрозуміти владу, що є певні зауваження від наших американських партнерів, які вже почали розкручувати цю тему, мовляв, заборона церковних організацій - це найгірший сценарій, який може бути в демократичній країні. Наша проблема, що ми не змогли пояснити європейцям, американцям, що це законопроєкт не про заборону і навіть не про обмеження. Тут взагалі не про УПЦ МП, це про те, як в демократичній країні дозволити механізм демократичного вибору громадою конфесії до якої вона хоче належати. Храм належить не священнику, не УПЦ МП, і сама споруда, і церковна організація, осередок, тобто головне рішення приймає церковна громада. У нас сталась велика проблема, коли законодавство не дає відповідь на питання - що таке організація чи релігійна організація", - пояснив доктор історичних наук.

Кошель вважає, що проблем з поясненням, що йдеться не стільки про релігійну організацію, скільки про ворожу агентурну мережу, не було б.

"Можна навіть запропонувати іншу назву законопроєкту - це взагалі не проблема. Думаю, що насправді цей законопроєкт мій стати заручником власне того, що влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ і можливо, я не виключаю цього й інших пояснень не бачу, що могли просто пообіцяти зняти це питання з порядку денного", - додав голова Комітету виборців України.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.

21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".