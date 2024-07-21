Політолог Кошель пояснив, чому ВРУ не голосує за заборону УПЦ МП
Голова Комітету виборців України доктор історичних наук Олексій Кошель припускає, що Рада може відтягувати голосування про заборону УПЦ МП, бо влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Тут насправді все набагато складніше. З одного боку, давайте чесно, можна зрозуміти владу, що є певні зауваження від наших американських партнерів, які вже почали розкручувати цю тему, мовляв, заборона церковних організацій - це найгірший сценарій, який може бути в демократичній країні. Наша проблема, що ми не змогли пояснити європейцям, американцям, що це законопроєкт не про заборону і навіть не про обмеження. Тут взагалі не про УПЦ МП, це про те, як в демократичній країні дозволити механізм демократичного вибору громадою конфесії до якої вона хоче належати. Храм належить не священнику, не УПЦ МП, і сама споруда, і церковна організація, осередок, тобто головне рішення приймає церковна громада. У нас сталась велика проблема, коли законодавство не дає відповідь на питання - що таке організація чи релігійна організація", - пояснив доктор історичних наук.
Кошель вважає, що проблем з поясненням, що йдеться не стільки про релігійну організацію, скільки про ворожу агентурну мережу, не було б.
"Можна навіть запропонувати іншу назву законопроєкту - це взагалі не проблема. Думаю, що насправді цей законопроєкт мій стати заручником власне того, що влада залежить від голосів колишньої ОПЗЖ і можливо, я не виключаю цього й інших пояснень не бачу, що могли просто пообіцяти зняти це питання з порядку денного", - додав голова Комітету виборців України.
Походження закону про заборону церкви Московського патріархату
1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.
Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.
Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".
Зрештою законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року.
21 липня стало відомо, що 70 депутатів Верховної Ради України виступили з ультимативною вимогою до керівництва парламенту і президентської фракції щодо остаточної заборони УПЦ МП. Серед них є й представники "Слуги Народу".
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