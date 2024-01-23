"Велика помилка — призивати усіх без розбору": співак EL Кравчук висловився про мобілізацію в Україні

Про це він сказав у інтерв'ю "Телеграф".

Український музикант EL Кравчук поділився, що, перебуваючи за кордоном, бачив небагато чоловіків. Утім, вони є, і чимало з них хотіли б приїхати назад в Україну. Для цього, на думку артиста, держава має придумати закон, який допоможе їм легально повернутися.

"От, наприклад, історія з нашого артистичного життя. У нас з Андрієм Данилком є друг з його колективу — дуже молодий сурмач. На жаль, спочатку війни він перелякався і залишився за кордоном після гастролей. А зараз дуже хоче повернутися і щось зробити для країни. Але постає запитання: "Що зробити? Як повернутися?". І я це чую не тільки від нього. Справді, є чоловіки, які на момент вторгнення працювали за кордоном, а тепер дуже хочуть повернутися", - зазначив Кравчук.

Він припустив, що чоловіки бояться, що їм загрожує служба в армії.

"У мене батько був військовим, викладачем, тож я жив у військових частинах і бачив, яка там величезна інфраструктура. Солдатам потрібно їсти, їздити, одяг тощо. Багатьом професіям є що там робити, і не треба боятися. І на сурмі в армії теж треба грати", - зауважив артист.

Він також уточнив, що, на його думку, не всім варто воювати.

"Але я вважаю, якщо це гарний музикант, який у таких відомих колективах працює, то він корисніший на сцені, бо тил також має бути. Це дуже велика помилка — призивати усіх без розбору. Коли я читаю коменти у себе в соцмережах, де кажуть: "Чому ти не служиш? Іди служи!" А я служу, справді служу, у мене дві медалі вже є. Служу своєю піснею, моя зброя — мій мікрофон. Не знаю, може, це не дуже коректно казати, але я теж готовий співати там, де ризиковано. Я хочу їздити в армію як чоловік і співак, на самісінький передок", - підсумував Кравчук.

Він додав, що вірить, що чоловіки за кордоном мріють, щоб ухвалили "нормальний закон, який допоможе їм легально повернутися, красиво віддати борг державі, відпрацювати свою "вину" і спокійно повернутися додому".