Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

З початку широкомасштабної війни Росії в Україні 24 лютого 2022 року злочинна армія РФ забрала життя 221 митця та 108 українських та іноземних медійників.

"Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України. Літературно-мистецьке покоління, відоме як Розстріляне відродження, подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець — це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", - наголосили у Мінкультури.

Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу правдиву інформацію про те, що відбувається. Медійники збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників.

"Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини", - додали в МКСК.