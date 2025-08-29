Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 221 українського митця та 108 медійників

Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
13:23
Культура ЗСУ загиблі

Мінкультури оновлює інформацію про митців, працівників сфери культури та медійників, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Зміст

Про це повідомили на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

З початку широкомасштабної війни Росії в Україні 24 лютого 2022 року злочинна армія РФ забрала життя 221 митця та 108 українських та іноземних медійників.

"Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років XX століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України. Літературно-мистецьке покоління, відоме як Розстріляне відродження, подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець — це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", - наголосили у Мінкультури.

Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику. Вони фіксують події війни, щоб надати Україні та світу правдиву інформацію про те, що відбувається. Медійники збирають неспростовні докази злочинів окупантів та висвітлюють силу, подвиг і мужність наших захисників.

"Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини", - додали в МКСК.

  • 28 серпня стало відомо, що на війні загинув військовий і художник Кирило Гриньов.
