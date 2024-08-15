Від творців "Мавка. Лісова Пісня" та "Пес Патрон": NAZVA записали саундтрек до мультика "На Краю Світів"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі гурту.

Українські музиканти NAZVA випустили пісню з ностальгією про дитинство, літо і домашній відпочинок поза містом, без телефону і звʼязку. Трек отримав назву "На Краю Світів".

"Зі спогадами про час, проведений з бабусею, борщем і природою. Коли пізно ввечері з роздертими колінами, втомлений, ледве тягнеш велосипед додому, а все найнеобхідніше можна було купити за листочки з куща", - прокоментували представники гурту.

Пісня стане саундтреком до майбутнього мультсеріалу "На Краю Світів", режисеркою якого стала Олександра Рубан, яка працювала також над анімаційним фільмом "Мавка. Лісова пісня" та мультсеріалом "Пес Патрон".

Сюжет мультсеріалу розповідає про родину, яка приїжджає на канікули в село Світи, де отримала в спадщину дуже дивний будинок. У ньому, окрім нових власників, живуть ще й міфічні істоти, яких родина має спробувати здихатись.

Мультсеріал вийде у вересні.



