Відламаний каблук Тейлор Свіфт допоміг фанату зірки оплатити лікування сестри від раку

Про це пише People.

33-річний Феліпе Конрадо, який є шанувальником творчості американської співачки Тейлор Свіфт понад 13 років, розповів, що відвідав її третє шоу в рамках Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Лише за кілька тижнів до концерту в його двоюрідної сестри Анджели діагностували рак. Спочатку медична страховка 37-річної жінки обіцяла покрити лікування. Але після першого місяця хімієтерапії Анджела отримала несподівано високий рахунок, який сім’я не могла оплатити.

"Вона звернулася до уряду, але наша система охорони здоров’я покриває витрати лише на більш запущені випадки. У цій ситуації вона звернулася до суду, щоб знайти рішення, а тим часом сім’я об’єдналася з метою зібрати достатньо грошей, щоб покрити принаймні перші кілька місяців [лікування], на які були потрібні тижні важкої роботи", - розповів Конрадо.

Чоловік пригадав, що, перебуваючи в першому ряду на Eras Tour, помітив, як Тейлор Свіфт присіла на сцені. Спочатку він подумав, що вона спіткнулася, а потім побачив, як вона кинула щось у його бік.

"Я поняття не мав, що це таке. Але мій інстинкт підказував: підніми руку і спіймай це". Тоді я помітив, що правий каблук її Louboutin опинився в моїх руках. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що я зловив. Люди навколо мене також були шоковані", - поділився Конрадо.

Він заховав знахідку в сумку, назвавши її "історичним предметом з оригінального гардероба Eras Tour". Він вирішив продати річ, щоб зібрати кошти на лікування сестри. Проте у соціальних мережах його розкритикували. Пізніше він отримав багато повідомлень з пропозицією допомоги.

Фанати Свіфт, відомі як Swiftie, запустили хештег #KeepTheHeel. Вони прагнули зібрати гроші на лікування сестри Конрадо, щоб йому не довелося продавати рідкісну річ. Хештег завірусився, і історію Конрадо побачив дизайнер Крістіан Лубутен.

Він особисто надіслав Конрадо рукописного листа, в якому сказав, що був зворушений цією історією і хотів би допомогти оплатити лікування його сестри. Конрадо пригадав, що коли він вперше прочитав листа, у нього "не було нічого, окрім сліз радості".

"Ніколи в найсміливіших мріях я не міг уявити, що щось подібне може статися. Перше, що я зробив, це зателефонував своїй двоюрідній сестрі. Ми безмежно вдячні за його жест, оскільки він приніс світло та надію в той час, коли сама хвороба вже була такою складною. Це був гарний і емоційний кінець історії. Цей каблук прийшов у нашу родину якраз у потрібний момент!", - додав шанувальник.

У вересні 2024 року його сестра завершила лікування.

