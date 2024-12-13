Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Відламаний каблук Тейлор Свіфт допоміг фанату зірки оплатити лікування сестри від раку

Відламаний каблук Тейлор Свіфт допоміг фанату зірки оплатити лікування сестри від раку

Дар'я Тарасова
13 грудня, 2024 п'ятниця
18:35
Культура

Модельєр Крістіан Лубутен та фанати Тейлор Свіфт допомогли зібрати гроші на лікування сестри шанувальнику співачки, який хотів продати її відламаний каблук

Зміст

Про це пише People.

33-річний Феліпе Конрадо, який є шанувальником творчості американської співачки Тейлор Свіфт понад 13 років, розповів, що відвідав її третє шоу в рамках Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Лише за кілька тижнів до концерту в його двоюрідної сестри Анджели діагностували рак. Спочатку медична страховка 37-річної жінки обіцяла покрити лікування. Але після першого місяця хімієтерапії Анджела отримала несподівано високий рахунок, який сім’я не могла оплатити.

"Вона звернулася до уряду, але наша система охорони здоров’я покриває витрати лише на більш запущені випадки. У цій ситуації вона звернулася до суду, щоб знайти рішення, а тим часом сім’я об’єдналася з метою зібрати достатньо грошей, щоб покрити принаймні перші кілька місяців [лікування], на які були потрібні тижні важкої роботи", - розповів Конрадо.

Чоловік пригадав, що, перебуваючи в першому ряду на Eras Tour, помітив, як Тейлор Свіфт присіла на сцені. Спочатку він подумав, що вона спіткнулася, а потім побачив, як вона кинула щось у його бік.

"Я поняття не мав, що це таке. Але мій інстинкт підказував: підніми руку і спіймай це". Тоді я помітив, що правий каблук її Louboutin опинився в моїх руках. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що я зловив. Люди навколо мене також були шоковані", - поділився Конрадо.

Він заховав знахідку в сумку, назвавши її "історичним предметом з оригінального гардероба Eras Tour". Він вирішив продати річ, щоб зібрати кошти на лікування сестри. Проте у соціальних мережах його розкритикували. Пізніше він отримав багато повідомлень з пропозицією допомоги.

Фанати Свіфт, відомі як Swiftie, запустили хештег #KeepTheHeel. Вони прагнули зібрати гроші на лікування сестри Конрадо, щоб йому не довелося продавати рідкісну річ. Хештег завірусився, і історію Конрадо побачив дизайнер Крістіан Лубутен.

Він особисто надіслав Конрадо рукописного листа, в якому сказав, що був зворушений цією історією і хотів би допомогти оплатити лікування його сестри. Конрадо пригадав, що коли він вперше прочитав листа, у нього "не було нічого, окрім сліз радості".

"Ніколи в найсміливіших мріях я не міг уявити, що щось подібне може статися. Перше, що я зробив, це зателефонував своїй двоюрідній сестрі. Ми безмежно вдячні за його жест, оскільки він приніс світло та надію в той час, коли сама хвороба вже була такою складною. Це був гарний і емоційний кінець історії. Цей каблук прийшов у нашу родину якраз у потрібний момент!", - додав шанувальник.

У вересні 2024 року його сестра завершила лікування. 
 

Теги:
Новини
Світ
музика
Шоу-бізнес
Бразилія
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Валерій Маркус
Автор Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
Автор Петро Шуклінов
12 грудня, 2024 четвер
Курська операція — ідеальний шторм для Путіна
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 грудня
19:31
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА
19:25
Володимир Зеленський
Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
19:20
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
19:16
Санта Клаус
Росіяни на ТОТ заборонили згадувати Святого Миколая та Санта Клауса в школах і дитсадках, - ЦНС
19:15
Колишнього тренера збірної Китаю з футболу засудили до 20 років ув'язнення, - BBC
19:05
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Лівий берег" здолав "Ворсклу": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:02
Президент Сирії Башар аль-Асад
Асад за декілька годин до втечі запевнив свою армію у військовій допомозі РФ, - Reuters
19:02
Огляд
Сто років самотності
Ці божевільні "Сто років самотності": що подивитися на вихідних
18:41
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президента Бразилії Лулу да Сілву перевели з реанімації після операції на черепі
18:32
Ірина Верещук
Верещук попередила, що росіяни запустили фейки щодо обміну полоненими
18:26
Саломе Зурабішвілі
Мене підтримує "вулиця": Зурабішвілі не збирається залишати посаду після президентських виборів у Грузії
18:26
Радослав Сікорський
Повне використання активів РФ для України й розширення ЄС на схід: Сікорський про майбутнє головування Польщі в Євросоюзі
18:00
OPINION
Віцепрем'єрка з євроінтеграції... проти євроінтеграції?
17:58
Володимир Зеленський
Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки
17:51
Ентоні Блінкен
Блінкен прибув з неанонсованим візитом до Іраку: з прем'єром обговорив ситуацію в Сирії
17:38
світло
Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 14 грудня
17:37
FEMEN влаштували акцію протесту у Женеві
Активістки FEMEN влаштували акцію протесту проти війни в Україні біля будівлі ООН у Женеві
17:27
безпілотник, дрон
У Німеччині над базою США "Рамштайн" та об'єктами концерну Rheinmetall помітили невідомі дрони, - Spiegel
17:25
Дональд Трамп
Для Трампа стане викликом переконати Зеленського й Путіна сісти за стіл перемовин, - експосол США у РФ Макфол
17:23
Ексклюзив
Не треба вестися на магію великих цифр: Defense Expres про військову допомогу, яку адміністрація Байдена хоче встигнути надати до 20 січня
17:14
Оновлено
"Фільм створений, щоб помістити глядача на поле бою поряд з військовими", - Чернов про документалку "2000 метрів до Андріївки"
17:10
Олександр Шовковський, Реал Сосьєдад - Динамо
Рейтинг УЄФА: Кіпр і Швеція випередили Україну в таблиці коефіцієнтів
16:58
Готувала промови постпреду РФ при ООН про підтримку "СВО": очільницю ГО з оточення Азарова засудили до 14 років тюрми
16:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
Ворог намагається просуватись в Торецьк малими групами, - ОТУ "Луганськ"
16:56
Радослав Сікорський
Сікорський пояснив, чому Польща не відправлятиме війська в Україну
16:48
Покровськ
З початку доби росіяни 131 раз атакували позиції ЗСУ, найважче на Покровському та Времівському напрямках
16:40
На фото: репер Diddy
Підсипав наркотики та зґвалтував: троє чоловіків висунули нові звинувачення проти Diddy
16:36
Дмитро Медведєв
"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
16:35
Грузія, протести
Влада Грузії затвердила штрафи у понад $700 за маски та піротехніку на акціях протесту
16:32
Міжнародні партнери передали Харкову шість когенераційних установок
Харків отримав від ЄС 6 когенераційних установок для енергозабезпечення критичної інфраструктури
16:31
гривня тисяча гривень
Виплати за програмою "Зимова єПідтримка" отримали понад 2 млн українців: на що витрачають гроші найбільше
16:20
Сергій Ребров
Ребров прокоментував результати жеребкування відбору ЧС-2026
16:11
"Самовіддано відбивають штурми": в ОСУВ "Хортиця" спростували заяви про оточення підрозділів ЗСУ під Кураховим
16:03
Марк Рютте
"Час перейти до мислення воєнного часу": генсек НАТО Рютте закликав країни Європи збільшити витрати на оборону
16:02
OPINION
Чи здасть Трамп Україну? Обраний президент США вперше визнав, що війна в Україні — вельми складна
16:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Нардеп Синютка назвав причину, через яку Трамп може відмовитись від допомоги Україні
15:59
ЄС оголосив про операцію гуманітарний "повітряний міст" для Сирії
15:54
вибухотехнічна лабораторія
Еспресо та низка ЗМІ отримали повідомлення про замінування
15:46
У Тель-Авіві невідомі обклеїли будівлю Українського культурного центру провокативними листівками
15:41
прикордонник
ДПСУ прокоментувала делегування їй повноважень купити військові товари на 23 млрд грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV