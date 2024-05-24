Вистави про уявний суд над Путіним та повномасштабну війну в Україні отримали премії у США

Про це повідомляє Укрінформ.

20 травня у США одразу дві вистави про війну в Україні отримали престижні премії. Вистава "Гаага" режисерки Саші Денисової була відзначена премією бостонського театрального критика Вільяма Елліота Нортона - The 2024 Elliot Norton Awards, яку видає бостонська асоціація театральних критиків (The Boston Theatre Critic Association).

"Гаага" була поставлена в Arlekin Players Theatre в Бостоні. Вистава показує уявний суд над Володимиром Путіним, розказаний дівчинкою-сиротою з Маріуполя. У її фантазіях з'являються кримінальні поплічники російського диктатора – від Кадирова до Ковальчука. У постановці взяла участь рекордна кількість митців - 18 акторів із Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона.

Виставу "Гаага" вже було поставлено в Польщі, США, Болгарії, Франції, наразі готуються постановки в Румунії та Нідерландах.

"Ця вистава йшла, як і все в Америці, три тижні, а потім ще три тижні у стримі у віртуальній версії, зробленій Голяком, і її могла подивитися величезна кількість глядачів", - пояснила Денісова.

Віртуальну виставу подивилися глядачі всієї країни завдяки режисеру українського походження Ігорю Голяку.

Вистава за п'єсою Саші Денісової "Моя мама і повномасштабне вторгнення" здобула нагороду американської акторки Гелен Гейс - The Helen Hayes Awards за найкращу виставу року. Пʼєса розповідає історію 82-річної мами драматургині. Її поставили два найбільші театри США - Woolly Mammoth Theater у Вашингтоні та The Wilma Theater у Філадельфії.

Фото: instagram Саші Денисової

В обох преміях перемогли також і художники-сценографи. Обидві вистави отримали гучний резонанс і рецензії у Washington Post, The New Yorker, Guardian.

"Україна перемогла на театральному фронті: розповідаючи театральними засобами страшну правду про злочини РФ на українській землі та неймовірний опір українців", - прокоментувала нагороди драматургиня Саша Денисова.

Фото: instagram Саші Денисової

Фото: instagram Саші Денисової

Вона назвала неймовірним поєднанням отримання в один день звання найкращої режисерки і авторки найкращої вистави в США.

"Це важливо, щоб американці знали про війну в Україні через призму звичайного людського життя, зруйнованого війною", - додала Денисова.

