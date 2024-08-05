Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР
Гурт Vivienne Mort відіграв благодійні концерти у 9 країнах, зібравши 1,57 млн грн, які передали на закупівлю ударних морських дронів Magura V5 для ГУР
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства України.
Український інді-рок гурт Vivienne Mort нещодавно завершив благодійний тур Європою, в якому музиканти проїхали майже 8 тис. км і побували у 9 країнах, зігравши концерти у 15 містах. Загалом гурт зібрав 1,57 млн грн та передав їх на закупівлю ударних морських дронів Magura V5.
Під час концертів учасники гурту проводили благодійні аукціони, на яких розігрували бойові прапори підрозділів активних дій, шеврони та інші сувеніри із підписом начальника ГУР МО України Кирила Буданова.
У ГУР уточнили, що сучасні безпілотники українського виробництва Magura V5 використовують для розвідки та розмінування акваторії, а також для патрулювання і вогневого ураження ворожих кораблів та інших об’єктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.55
- EUR Купівля 44.56Продаж 45.41
- Актуальне
- Важливе