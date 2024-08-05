Vivienne Mort у турі Європою зібрали 1,5 млн грн на дрони для ГУР

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства України.

Український інді-рок гурт Vivienne Mort нещодавно завершив благодійний тур Європою, в якому музиканти проїхали майже 8 тис. км і побували у 9 країнах, зігравши концерти у 15 містах. Загалом гурт зібрав 1,57 млн грн та передав їх на закупівлю ударних морських дронів Magura V5.

Під час концертів учасники гурту проводили благодійні аукціони, на яких розігрували бойові прапори підрозділів активних дій, шеврони та інші сувеніри із підписом начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

У ГУР уточнили, що сучасні безпілотники українського виробництва Magura V5 використовують для розвідки та розмінування акваторії, а також для патрулювання і вогневого ураження ворожих кораблів та інших об’єктів.