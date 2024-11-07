Воїн і актор Андрій Джеджула показав, як їде на перше цілодобове чергування з захисту від "шахедів"

Про це він повідомив в instagram.

49-річний український теле- та радіоведучий Андрій Джеджула, який з початку повномасштабного вторгнення волонтерив, у вересні 2024 року вирішив долучитися до лав ЗСУ. Нещодавно він пройшов вишкіл у навчальному центрі професійної підготовки сил муніципальної безпеки КМВА.

Тепер шоумен та військовий поділився, що 6 листопада вирушив на своє перше чергування.

"Понеслась! Сьогодні моє перше цілодобове чергування з захисту нашого неба від "шахедів". Оскільки я новачок, а новачкам везе, то робимо ставки та передбачення, бо питання лише у чому конкретно повезе: тривог не буде взагалі; зіб'ємо в перший день "шахед"; ⁠зібʼю особисто; про**у "шахед"", - підписав відео актор.

У ролику Джеджула розповів, що доєднався до добровольчого формування територіальної громади міста Києва "Мрія".

"Я сьогодні їду на своє перше чергування у складі ДФТГ "Мрія" боронити наше київське небо від "шахедів". Попереду 24 години. У нас зміна триває рівно добу. Бажаю всім мирного неба", - додав військовий.