Юлія Чернінька презентує у Києві свою нову книгу "Барні 613"

Про це повідомила письменниця.

Про трилер Юлії Чернінької, що занурює у музику і містику, знайомить з вулицями Львова і відкриває чимало таємниць з життя головної героїні Марії, говоритимуть авторка Юлія Чернінька та книжкова блогерка Сандра Сторчакова.

Роман написаний у стилі міського нуару.

З відомою співачкою Марією Лакрицькою кояться дивні речі. Усе почалося після болісного розлучення з чоловіком. Загадкові повідомлення від невідомого абонента. Дивні люди, які згодом виявляються не тими, за кого себе видавали спочатку. Предмети, що на ранок опиняються не там, де їх залишили ввечері. Що це? Хто саме переслідує співачку? І взагалі — що це все означає? Це реальність чи тільки плід запаленої уяви чутливої нервової жінки? Хай там як, коло стискається. І Марія — всередині цього зловісного кола.

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