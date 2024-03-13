ЮНЕСКО підтвердила, що РФ пошкодила 346 культурних обʼєктів в Україні

Про це повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі на презентації та експертному обговоренні "Аналіз та синхронізація українського законодавства у сфері охорони культурної спадщини", - передає Укрінформ.

"Всі ми є свідками постійних атак на об’єкти культурної спадщини. ЮНЕСКО станом на сьогодні вже верифікувало пошкодження 346 об’єктів культури в Україні", - сказала вона.

Бардескі нагадала, що ЮНЕСКО неодноразово засуджувала атаки на культурну спадщину України та об'єкти Всесвітньої культурної спадщини, вказуючи, що відповідно до міжнародного права умисне знищення культурних об’єктів може кваліфікуватися як воєнний злочин.