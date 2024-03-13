ЮНЕСКО підтвердила, що РФ пошкодила 346 культурних обʼєктів в Україні
Станом на березень 2024 року Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) верифікувала пошкодження 346 культурних обʼєктів в Україні внаслідок вторгнення РФ
Про це повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі на презентації та експертному обговоренні "Аналіз та синхронізація українського законодавства у сфері охорони культурної спадщини", - передає Укрінформ.
"Всі ми є свідками постійних атак на об’єкти культурної спадщини. ЮНЕСКО станом на сьогодні вже верифікувало пошкодження 346 об’єктів культури в Україні", - сказала вона.
Бардескі нагадала, що ЮНЕСКО неодноразово засуджувала атаки на культурну спадщину України та об'єкти Всесвітньої культурної спадщини, вказуючи, що відповідно до міжнародного права умисне знищення культурних об’єктів може кваліфікуватися як воєнний злочин.
- За оцінками ЮНЕСКО Україні потрібно щонайменше $9 мільярдів протягом наступного десятиліття для відновлення культурних об'єктів та туристичної галузі.
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