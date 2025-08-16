Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам
Президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко закликав суспільство та владу зробити так, аби Київ виглядав більш українським. На його думку, у столиці зараз недостатньо пам'ятників видатним українцям
На це він звернув увагу в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Чому в нас немає жодного пам'ятника достойним гетьманам? Чому в нас немає жодного пам'ятника достойним князям? Я повторюю, чому немає пам'ятника засновнику нашої держави? Чому взагалі на площах столиці ми не знайдемо провідних українських письменників, композиторів?" - сказав експрезидент.
Читайте також: "А что такоє Батурін?" Ющенко розповів, що завданням №1 Путіна в Україні було нав'язування російського бачення історії
"Чому Київ такий неукраїнський? Чому не повернути ті ознаки, через які вивершується українство?" - підсумував Ющенко.
- Перед цим у садибі приватного музею родини Ющенків "Код нації", що в селі Нові Безрадичі на Київщині, пройшов перший Фестиваль героїчної кави "Філіжанка".
