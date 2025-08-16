Ющенко: на площах Києва мають бути пам'ятники українським князям, гетьманам, композиторам, поетам

На це він звернув увагу в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Чому в нас немає жодного пам'ятника достойним гетьманам? Чому в нас немає жодного пам'ятника достойним князям? Я повторюю, чому немає пам'ятника засновнику нашої держави? Чому взагалі на площах столиці ми не знайдемо провідних українських письменників, композиторів?" - сказав експрезидент.

"Чому Київ такий неукраїнський? Чому не повернути ті ознаки, через які вивершується українство?" - підсумував Ющенко.