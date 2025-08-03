За сприяння родини Ющенків на Київщині пройшов перший Фестиваль героїчної кави "Філіжанка"

Це подія, що об’єднує минуле, сьогодення та майбутнє: вшанування пам’яті загиблих, допомога пораненим героям та створення нового смаку української ідентичності — через каву.

Музичний хедлайнер події — Kalush Orchestra.

Фестиваль організований за ініціативи Яни Беркут — волонтерки та вдови загиблого воїна Артема за підтримки третього президента України Віктора Ющенка, Віталіни Ющенко, ГО "Київщина — це ми" та голови Гатненської ТГ Олександра Паламарчука.

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Головна мета — зібрати 2 000 000 грн на підтримку реабілітації українських поранених воїнів та ветеранів. Учасники фестивалю представили власні рецепти кави, натхненні історією боротьби, любові й незламності. Усі рецепти мають включати українські інгредієнти.

Переможця оберуть за результатами відкритого голосування через донати, а три найкращі рецепти увійдуть до архіву музею української спадщини.