З найнижчим рівнем викидів вуглецю: Massive Attack анонсували "найбільш екологічний концерт"

Про це пише BBC.

Популярний британський електрогурт Massive Attack хоче встановити рекорд у музичній індустрії за показником екологічності. Музиканти сподіваються, що їхні шанувальники не помітять нічого незвичайного під час шоу. Це буде перший виступ гурту в їхньому рідному місті за п’ять років.

"Якщо все піде за планом, більшість людей відчує це як звичайний концерт. Ніхто не помітить різниці. Вони прийдуть на концерт, піде дощ, буде чудова музика, це буде візуальне видовище, вони підуть і будуть щасливі", - розповів один з учасників гурту Роберт Дель Наджа.

Проте деякі зміни будуть помітними. Так, уся їжа на фестивалі буде веганською, усі відходи можна буде компостувати. На території стоятимуть електрофургони з великими акумуляторами, які час від часу будуть підзаряджати інші великі акумулятори навколо майданчика, замість дизельних генераторів для живлення сцени та кіосків.

На мініфестивалі не буде автостоянки. Замість цього відвідувачів, яких, як очікується, буде 34 тис., заохочують прийти пішки, приїхати на велосипеді або скористатися громадським транспортом.

Massive Attack кажуть, що одноденне шоу стане концертом з найнижчим рівнем викидів вуглецю, і хочуть, щоб воно стало зразком для інших музикантів.

Дель Наджа наголошує, що музична індустрія може відчутно вплинути на зміну клімату, проте робить для цього недостатньо. У 1990-х роках Massive Attack були на хвилі популярності, відіграли багато гастролей і, за словами музикантів, мало замислювалися про вплив на навколишнє середовище.

"Ми добре усвідомлюємо, яке забруднення ми зробили, тому ми зараз проводимо такий захід", - додав Дель Наджа.

Серед інших заходів, які мають зробити шоу Massive Attack екологічним, є:

пріоритет продажів квитків для жителів Брістоля;

безкоштовні електричні автобуси до та з двох головних вокзалів Брістоля;

окремий бар і туалети як заохочення для людей, які приїхали поїздом з-за меж Брістоля;

сайт працює від відновлюваної електроенергії;

усі заклади харчування пропонують рослинну їжу і оснащені столовими приладами та предметами сервірування, які можна компостувати, а кількість харчових відходів - мінімальна.

У 2023 році Тейлор Свіфт визнали знаменитістю, яка найбільше забруднювала атмосферу викидами CO₂ за рік.