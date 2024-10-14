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Головна Культура Залізний трон з "Гри престолів" продали на аукціоні за майже $1,5 млн

Залізний трон з "Гри престолів" продали на аукціоні за майже $1,5 млн

Марія Науменко
14 жовтня, 2024 понедiлок
07:26
Культура Залізний трон з "Гри престолів"

На аукціоні Heritage Auctions у Далласі, США, реквізит та костюми з культового серіалу HBO "Гра престолів" принесли понад 21 млн доларів. Найдорожчим лотом став Залізний трон - його продали за 1,49 млн доларів

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

З четверга по суботу на аукціоні було виставлено понад 900 лотів, серед яких обладунки, мечі та зброя, ювелірні прикраси та деякі інші важливі предмети із серіалу "Гра престолів".

Загальна сума, яку зібрав аукціон, склала 21,1 мільйона доларів, залучивши понад 4 500 учасників. Серед представлених лотів найпопулярнішим став Залізний трон, який був проданий за рекордні 1,49 млн доларів. Це репліка трону, виготовлена з пластику, покрита металевою фарбою та прикрашена коштовностями, створена за оригіналом, який з’являвся в серіалі.

Окрім Залізного трону, на аукціоні було представлено понад 30 інших лотів з шестизначними цінниками. Зокрема, меч Джона Сноу – Довгий Кіготь – був проданий за 400 тис. доларів, а його вбрання за 337,5 тис. доларів.

Серед популярних предметів також були костюми, такі як сірий замшевий плащ Дейнеріс Таргарієн, проданий за 112,5 тис. доларів, і червона оксамитова сукня Серсеї Ланністер - за 137,5 тис. доларів.

Також популярними стали обладунки. Броня Джеймі Ланністера з чорної шкіри коштувала 275 тис. доларів, а обладунки Королівської гвардії, включно з його культовим довгим мечем Клятвопорушника, пішли за 212, 5 тис. доларів. Обладунки Королівської гвардії, які носив персонаж Грегор "Гора" Кліган, були продані за 212,5 тис. доларів.

  • Раніше повідомлялось, на цьому аукціоні має бути представлена велику колекцію костюмів, реквізиту та декорацій з серіалу НВО "Гри престолів", зокрема, і Залізний трон.
Теги:
Світ
Кіно
Техас
США
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