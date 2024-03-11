"Зараз я обираю інакший спосіб висловлювання": лауреат Шевченківської премії 2024 військовослужбовець Лазуткін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз змінився комітет Шевченківської премії, який очолює Євген Нищук, колишній міністр культури, працює інша команда. На церемонії нагородження я мав нагоду поспілкуватися з членами комітету, то, можливо, вперше в історії зараз взагалі й сама церемонія, і ті люди, яких нагородили, - це все витримано в одній концепції, яка цілком є зрозумілою країні, що перебуває у стані війни, бореться, не здається. Тобто ми бачимо цілісність і ті, люди, яких викликають на сцену для отримання цієї премії, які працюють у мистецтві зараз, вони дійсно на вістрі, вони актуальні. Абсолютно не соромно ні за кого з тих людей, з якими ми були нагороджені цього року. Для мене це приємна несподіванка і, ясна річ, важлива подія", - прокоментував лауреат Шевченківської премії.

За його словами, важливо автору відчувати про що і як говорити.

"Зараз я обираю інакший спосіб висловлювання. Під час повномасштабного вторгнення шукав, яким чином можна говорити про те, що я бачу. Більшість поетичних текстів, які з'являються сьогодні, свого роду є ліричні, драматичні, але доволі жорсткі історії, які описані фактично з перших вуст. Нині я перебуваю у лавах ЗСУ, відповідно, маю доступ до безпосереднього контакту з людьми, які боронять Україну на лінії бойового зіткнення, і сам перебуваю на такому напрямку, який кілька місяців вже називають найгарячішим, що безумовно накладає свій відбиток. Ти практично щодня втрачаєш тих, кого знаєш, любиш, до кого звик у тому побуті, який там є, – це страшна реальність. Всі мають усвідомлювати ціну цієї незалежності та боротьби, що зараз триває", - резюмував військовослужбовець.