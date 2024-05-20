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Збірка віршів військового Артура Дроня "Тут були ми" вийде у Великій Британії, ЄС, США та Канаді

20 травня, 2024 понедiлок
17:53
Культура Збірка Артура Дроня "Тут були ми"

Поетична збірка "Тут були ми" поета, івент-менеджера "Видавництва Старого Лева" та добровольця ЗСУ Артура Дроня вийде друком англійською

Зміст

Про це повідомили на сайті видавництва.

Англомовний переклад збірки віршів "Тут були ми" Артура Дроня уперше побачить світ у видавництві Jantar у межах серії Amber Poets, у якій Jantar спільно з факультетом іноземних мов Ексетерського університету планують видавати поетичні збірки, написані поетами з усієї Європи.

Спершу в перекладі англійською поетична збірка вийде у Великій Британії та країнах ЄС у листопаді 2024 року. Потім збірка надійде у продаж в США та Канаді у лютому або березні 2025 року.

"Тут були ми" — це пряме й потужне вираження українського досвіду на передовій і в тилу. Наше завдання полягає в тому, як перекласти цей досвід максимально автентично для англомовної аудиторії. Тому надзвичайно важливо, щоб перекладацький процес очолювала Юлія Мусаковська, яка й сама є великою поеткою та невтомною популяризаторкою української культури", - зазначив керівник проєкту професор Г’ю Робертс. 

Юлія Мусаковська перекладатиме англійською мовою усі 50 віршів збірки, тісно співпрацюючи з професором Гʼю Робертсом і спеціалісткою з перекладу, професоркою Гелен Вассалло. Редакторськими консультантами будуть поетеси-лавреатки Фіона Бенсон і Шарлотта Шевченко Найт.

Проєкт перекладу збірки Артура Дроня на англійську мову у Великій Британії виходить за підтримки програми Translate Ukraine від Українського інституту книги.

"Переклад завжди відіграє важливу роль в об’єднанні спільнот і як інструмент м’якої сили. У час, коли український народ, культура, земля та мова зазнають нападу, цей переклад поезії з передової є актом солідарності з голосами з України, які щодня знаходяться під загрозою. У зв’язку з цим слід висловити особливу подяку видавництву Jantar за те, що робота Артура Дроня дійшла до англомовного читача", - наголосила професорка Гелен Вассалло.

Артур Дронь пішов добровольцем у лави ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення.


 

Теги:
військові
ЗСУ
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