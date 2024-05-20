Збірка віршів військового Артура Дроня "Тут були ми" вийде у Великій Британії, ЄС, США та Канаді
Поетична збірка "Тут були ми" поета, івент-менеджера "Видавництва Старого Лева" та добровольця ЗСУ Артура Дроня вийде друком англійською
Про це повідомили на сайті видавництва.
Англомовний переклад збірки віршів "Тут були ми" Артура Дроня уперше побачить світ у видавництві Jantar у межах серії Amber Poets, у якій Jantar спільно з факультетом іноземних мов Ексетерського університету планують видавати поетичні збірки, написані поетами з усієї Європи.
Спершу в перекладі англійською поетична збірка вийде у Великій Британії та країнах ЄС у листопаді 2024 року. Потім збірка надійде у продаж в США та Канаді у лютому або березні 2025 року.
"Тут були ми" — це пряме й потужне вираження українського досвіду на передовій і в тилу. Наше завдання полягає в тому, як перекласти цей досвід максимально автентично для англомовної аудиторії. Тому надзвичайно важливо, щоб перекладацький процес очолювала Юлія Мусаковська, яка й сама є великою поеткою та невтомною популяризаторкою української культури", - зазначив керівник проєкту професор Г’ю Робертс.
Юлія Мусаковська перекладатиме англійською мовою усі 50 віршів збірки, тісно співпрацюючи з професором Гʼю Робертсом і спеціалісткою з перекладу, професоркою Гелен Вассалло. Редакторськими консультантами будуть поетеси-лавреатки Фіона Бенсон і Шарлотта Шевченко Найт.
Проєкт перекладу збірки Артура Дроня на англійську мову у Великій Британії виходить за підтримки програми Translate Ukraine від Українського інституту книги.
"Переклад завжди відіграє важливу роль в об’єднанні спільнот і як інструмент м’якої сили. У час, коли український народ, культура, земля та мова зазнають нападу, цей переклад поезії з передової є актом солідарності з голосами з України, які щодня знаходяться під загрозою. У зв’язку з цим слід висловити особливу подяку видавництву Jantar за те, що робота Артура Дроня дійшла до англомовного читача", - наголосила професорка Гелен Вассалло.
Артур Дронь пішов добровольцем у лави ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.46 Купівля 39.46Продаж 39.99
- EUR Купівля 42.77Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе