Житній ринок у Києві внесли до переліку об’єктів культурної спадщини
У середу, 30 липня, Житній ринок на Подолі внесли до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ підписала директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова
Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.
Як наголосила Марина Соловйова, від сьогодні на Житній ринок поширюються положення Закону України "Про охорону культурної спадщини" та охоронні заходи, визначені законодавством.
"Підготовка облікової документації, архівні дослідження, виїзні робочі наради, фахова оцінка експертів – усе це передувало цьому рішенню. Внесення Житнього ринку до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва – це важлива подія. Адже це не просто архітектурна споруда, а справжній символ нашого міста. Його унікальні конструктивні та художні особливості, як яскравий приклад українського модернізму, роблять його важливим етапом в історії архітектури та інженерії", - зазначила Соловйова.
Вона зауважила, що попереду ще багато роботи для захисту та реставрації Житнього ринку та додала, що присвоєння статусу стало результатом ґрунтовної роботи фахової пам’яткоохоронної команди Департаменту охорони культурної спадщини, експертів Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, активних представників громадськості та столичних пам’яткоохоронців.
"Пам’яткоохоронний статус дозволить зберегти Житній ринок у тому автентичному вигляді, яким захоплюються наші містяни та гості столиці. Попереду – реставрація та нове життя. Житній має жити!", – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.
Наступним кроком має стати підготовка та подання повного пакета документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.
- Раніше Мінкульт вніс обряд "Заплітання долі" зі Стрийщини до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це вже 11-й елемент зі Львівщини, який увійшов до переліку національного надбання.
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