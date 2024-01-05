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Головна Культура Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
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Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"

5 січня, 2024 п'ятниця
17:45
Культура 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Єлизавета Цимбаліст, продюсерка та культурна менеджерка Ukraїner розповіла про героїв документального серіалу "Повернення додому", які прийняли рішення повернутися в Україну, будучи за кордоном

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Серед героїв серіалу Андрій Баніт - айтівець, який мав прекрасні умови життя у Шрі-Ланці, високооплачувану роботу, але не зміг залишатися осторонь. Він повернувся, щоб мобілізуватися і змінювати систему війська України вже зсередини", - повідомила продюсерка.

У серіалі "Повернення додому" йдеться про історії людей, які, перебуваючи за кордоном, в умовній безпеці, не маючи ризиків, які несе повномасштабне вторгнення, вирішили повернутися до країни, зауважила вона.

"Це насправді складний моральний вибір, який кожен має ухвалювати самостійно. Але ми вирішили поділитися історіями тих, хто його зробив", - зазначила вона.

Перша серія "Повернення додому" присвячена людям, які повернулися, щоб захищати Україну зі зброєю в руках. 

"Герої серіалу мобілізувалися. У них надзвичайно цікаві, але різні історії. Хтось довго жив за кордоном, мав дружину, двох собак, бізнес, як, наприклад, француз Роман - герой цього фільму. Також Анна Кажан, яка навчалась у Бельгії на магістратурі та мала можливість продовжувати свою наукову кар'єру, чого і прагнула завжди. Однак, героїня говорить, що не могла залишатися за кордоном. Спочатку вона повернулася, щоб волонтерити в рідному Харкові, а потім стала до лав ЗСУ", - сказала Цимбаліст.

У інших серіях розповідатиметься про людей, які волонтерять, започаткували власний бізнес та інше.

"До створення серіалу нас спонукало дослідження громадянської мережі "Опора". Зокрема про те, що за кордон виїхало понад 8 млн українців, але при цьому велика кількість повертається. Нам було важливо розказувати ці історії", - розповіла культурна менеджерка Ukraїner.

Вона зазначила, що проєкти реалізуються завдяки грантам, в тому числі іноземним, а також підтримці спільноти. На жаль, про підтримку держави зараз не йдеться. Попри те, фільм не буде обмежуватися однією серією.

"Якісна документалістика - відтворення життя. Це буде документальний серіал, пов'язаний різними темами, але об'єднаний одним посилом. Ми будемо розповідати про людей, які повернулися в Україну, аби провадити тут свою діяльність і планувати майбутнє, або повернулися у своє рідне місто і відновлюють його", - резюмувала Цимбаліст.

  • Нагадаємо, 23 грудня відбувся прем’єрний показ повнометражного документального фільму «Різдво разом», який створила команда Ukraїner.
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