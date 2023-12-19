У Києві відбудеться прем'єрний показ документального фільму "Різдво разом": про що стрічка
23 грудня в Національному центрі "Український дім" відбудеться прем'єрний показ документального фільму "Різдво разом". Вхід вільний за попередньою реєстрацією
Про це повідомила пресслужба Українського дому.
Зазначається, що ця стрічка про те, як "кожен із нас здатен зробити свято та привезти його на деокуповані території, туди, де важливо відчути підтримку, дух свята та українські традиції".
"Різдво разом" — це атмосферний повнометражний документальний фільм від Ukraїner про те, як у січні 2023 року молодь з усієї України обʼєдналася в три ініціативи й вирушила вертепувати на Слобожанщину. Хлопці й дівчата створювали різдвяне свято жителям звільнених населених пунктів, які пережили окупацію та жахи російського терору", - розповіли в Українському домі.
Ідея створення фільму належить волонтеру Ukraїner Віктору Перфецькому з подільського міста Бережани.
"Подібна акція "Різдво разом" існувала у 2000-х роках. Тоді сім’ї на заході України приймали в себе на Різдво дітей зі сходу та півдня, щоб познайомити їх із традиціями, які збереглися на Галичині, Волині та Поділлі", - зазначили у пресслужбі.
Початок – о 17:00. Реєстрація доступна за посиланням.
Після перегляду фільму відбудеться його обговорення та спілкування з членами команди творців.
- В Українському домі у Києві 15 грудня відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції". Виставка працюватиме до 21 січня 2024 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.79
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе