У Києві відбудеться прем'єрний показ документального фільму "Різдво разом": про що стрічка

Про це повідомила пресслужба Українського дому.

Зазначається, що ця стрічка про те, як "кожен із нас здатен зробити свято та привезти його на деокуповані території, туди, де важливо відчути підтримку, дух свята та українські традиції".

"Різдво разом" — це атмосферний повнометражний документальний фільм від Ukraїner про те, як у січні 2023 року молодь з усієї України обʼєдналася в три ініціативи й вирушила вертепувати на Слобожанщину. Хлопці й дівчата створювали різдвяне свято жителям звільнених населених пунктів, які пережили окупацію та жахи російського терору", - розповіли в Українському домі.

Ідея створення фільму належить волонтеру Ukraїner Віктору Перфецькому з подільського міста Бережани.

"Подібна акція "Різдво разом" існувала у 2000-х роках. Тоді сім’ї на заході України приймали в себе на Різдво дітей зі сходу та півдня, щоб познайомити їх із традиціями, які збереглися на Галичині, Волині та Поділлі", - зазначили у пресслужбі.

Початок – о 17:00. Реєстрація доступна за посиланням.

Після перегляду фільму відбудеться його обговорення та спілкування з членами команди творців.