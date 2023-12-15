В Українському домі відкрили виставковий проєкт "ДоДому на Різдво. Світло української традиції"

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національного центру "Український дім".

"Виставка "ДоДому на Різдво" демонструє історичне багатство традиції та її дивовижну актуальність сьогодні. У проєкті експонуються традиційні одяг і посуд, килими та прикраси, аудіозаписи старовинних колядок, а також роботи Володимира Шагали, Василя Омеляненка, Якова Гніздовського та сучасних майстрів, художників і дизайнерів, котрі переосмислюють, інтерпретують і розвивають українську різдвяну традицію. Представлені експонати з фондів Національного музею народної архітектури й побуту України та Українського дому, з колекції сімʼї Ющенків та низки приватних зібрань", - ідеться у повідомленні.

Також у межах проєкту відбудеться цикл освітніх заходів, пройдуть концерти, лекції, майстеркласи для дорослих і дітей.

Окрім того, в одному із виставкових залів Українського дому працюватиме святкова крамничка, де можна буде придбати роботи українських майстрів, дизайнерські вироби, книги та сувеніри.

Виставка працюватиме з вівторка по неділю з 11:00 до 19:00. Вартість повного квитка становить 100 грн, для школярів, студентів і ВПО – 50 грн за наявності посвідчень.



Квитки можна придбати в касі Українського дому.



Вхід вільний для пенсіонерів, дітей до 7 років, осіб з інвалідністю 1-2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх родин, військовослужбовців строкової служби, працівників музеїв, членів Національної спілки художників України, власників членських карток CIMAM, ICOM (за наявності дійсних посвідчень).

У Музеї історії міста Києва 23 листопада відкрили виставку старовинних ялинкових прикрас "Київська ялинка від XIX століття до сьогодення".

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