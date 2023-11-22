У Києві відбудеться виставка старовинних ялинкових прикрас
У Музеї історії міста Києва 23 листопада відкриється виставка старовинних ялинкових прикрас "Київська ялинка від XIX століття до сьогодення"
Про це повідомила пресслужба КМДА.
За задумом організаторів, виставка дасть змогу відвідувачам поринути в атмосферу різдвяного Києва різних періодів.
"Цією виставкою ми прагнемо показати, який довгий шлях Україні довелось пройти, аби відзначати Різдво разом з усією Європою, з нашими друзями та союзниками. Завітавши на "Київську ялинку", ви зможете здійснити мандрівку в часі та побачити, як змінювались традиції святкування Різдва крізь роки. І хоч колись ялинки доводилось ховати в шафи, але свято завжди було з нами, а світло обов’язково перемагало темряву", – розповіла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.
Серед ялинкових іграшок, які покажуть гостям, – дорадянська писанка з порцеляни та сусального золота 1907 року, перші фігурні скляні прикраси 20-х рр. XX ст., Святий Миколай із вати та пап’є-маше 1930-х рр., іграшки українських артілей 50-60-х рр. XX ст., а також дротові, картонажні, лавсанові та пластикові іграшки.
- У Києві після тривалих дискусій таки вирішили цьогоріч встановлювати головну ялинку України. Новорічна красуня традиційно засяє на Софійській площі.
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