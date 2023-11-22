У Києві відбудеться виставка старовинних ялинкових прикрас

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За задумом організаторів, виставка дасть змогу відвідувачам поринути в атмосферу різдвяного Києва різних періодів.

"Цією виставкою ми прагнемо показати, який довгий шлях Україні довелось пройти, аби відзначати Різдво разом з усією Європою, з нашими друзями та союзниками. Завітавши на "Київську ялинку", ви зможете здійснити мандрівку в часі та побачити, як змінювались традиції святкування Різдва крізь роки. І хоч колись ялинки доводилось ховати в шафи, але свято завжди було з нами, а світло обов’язково перемагало темряву", – розповіла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

Серед ялинкових іграшок, які покажуть гостям, – дорадянська писанка з порцеляни та сусального золота 1907 року, перші фігурні скляні прикраси 20-х рр. XX ст., Святий Миколай із вати та пап’є-маше 1930-х рр., іграшки українських артілей 50-60-х рр. XX ст., а також дротові, картонажні, лавсанові та пластикові іграшки.