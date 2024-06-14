Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України

Відеозвернення британського актора оприлюднили на сторінці UNICEF Ukraine в Instagram.

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, опублікував у соцмережі відео з відомим актором Орландо Блумом. У ролику зірка розповідає про свій останній візит в Україну.

"Я вже двічі був в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Щоразу я був вражений стійкістю дітей та їхніх родин перед викликами війни", - зазначив Блум.

Він поділився, що його вразила історія восьмирічної Мілани, з якою він зустрівся в Україні. Її родина через сильні обстріли Ірпеня була змушена залишити місто, але дівчинка травмувалася, що призвело до часткової втрати зору.

"Наш обовʼязок – забезпечити дітям в Україні таке майбутнє, яке дасть їм надію та можливості, щоб вони могли безпечно навчатися у школах, могли розкривати свій потенціал і зростали в безпеці в турботливих сімʼях, які отримують належну соціальну підтримку. Ми не можемо дозволити цій війні знищити найважливіший ресурс України — її людей. Для відновлення країні необхідно передусім подбати про дітей. Вони є майбутнім України", — наголосив актор.

У березні 2023 року Орландо Блум приїжджав до України, аби допомогти українським дітям.