Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України
Британський актор Орландо Блум, найбільш відомий за ролями у "Володарі перснів" та "Піратах Карибського моря", поділився, що вражений стійкістю українських дітей
Відеозвернення британського актора оприлюднили на сторінці UNICEF Ukraine в Instagram.
Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, опублікував у соцмережі відео з відомим актором Орландо Блумом. У ролику зірка розповідає про свій останній візит в Україну.
"Я вже двічі був в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Щоразу я був вражений стійкістю дітей та їхніх родин перед викликами війни", - зазначив Блум.
Він поділився, що його вразила історія восьмирічної Мілани, з якою він зустрівся в Україні. Її родина через сильні обстріли Ірпеня була змушена залишити місто, але дівчинка травмувалася, що призвело до часткової втрати зору.
"Наш обовʼязок – забезпечити дітям в Україні таке майбутнє, яке дасть їм надію та можливості, щоб вони могли безпечно навчатися у школах, могли розкривати свій потенціал і зростали в безпеці в турботливих сімʼях, які отримують належну соціальну підтримку. Ми не можемо дозволити цій війні знищити найважливіший ресурс України — її людей. Для відновлення країні необхідно передусім подбати про дітей. Вони є майбутнім України", — наголосив актор.
У березні 2023 року Орландо Блум приїжджав до України, аби допомогти українським дітям.
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