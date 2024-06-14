Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України

Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум через ЮНІСЕФ закликав світ подбати про дітей України

14 червня, 2024 п'ятниця
13:06
Культура Орландо Блум

Британський актор Орландо Блум, найбільш відомий за ролями у "Володарі перснів" та "Піратах Карибського моря", поділився, що вражений стійкістю українських дітей

Зміст

Відеозвернення британського актора оприлюднили на сторінці UNICEF Ukraine в Instagram.

Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ, опублікував у соцмережі відео з відомим актором Орландо Блумом. У ролику зірка розповідає про свій останній візит в Україну.

"Я вже двічі був в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ. Щоразу я був вражений стійкістю дітей та їхніх родин перед викликами війни", - зазначив Блум.

Він поділився, що його вразила історія восьмирічної Мілани, з якою він зустрівся в Україні. Її родина через сильні обстріли Ірпеня була змушена залишити місто, але дівчинка травмувалася, що призвело до часткової втрати зору.

"Наш обовʼязок – забезпечити дітям в Україні таке майбутнє, яке дасть їм надію та можливості, щоб вони могли безпечно навчатися у школах, могли розкривати свій потенціал і зростали в безпеці в турботливих сімʼях, які отримують належну соціальну підтримку. Ми не можемо дозволити цій війні знищити найважливіший ресурс України — її людей. Для відновлення країні необхідно передусім подбати про дітей. Вони є майбутнім України", — наголосив актор.

У березні 2023 року Орландо Блум приїжджав до України, аби допомогти українським дітям. 

Теги:
Шоу-бізнес
Війна з Росією
Ірпінь
підтримка України
Читайте також:
картина Яна Линсена "Еліезер і Ребекка біля колодязя"
13 червня, 2024 четвер
Інтерпол шукав майже 20 років: українські прикордонники знайшли старовинну картину, викрадену з музею в Нідерландах
Український мирний саміт
13 червня, 2024 четвер
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
Папа Франциск
13 червня, 2024 четвер
"Люди втрачають увагу і засинають": Папа Римський закликав священників робити проповіді коротшими
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.55
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
14 червня
13:33
Поліція та СБУ викрили схему спецслужб РФ, за якою вербували українських підлітків
13:29
У Києві працівник виніс із банку в рюкзаку $400 тис.: що йому загрожує
13:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:25
Оновлено
вуличне освітлення
Укренерго змінило графіки відключення світла на 14 червня
13:16
Осінь, дощ
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України дощитиме найближчими вихідними
13:07
На Харківщині відновили рух через Сіверський Донець мостом, який підірвали в лютому 2022 року
12:59
Оновлено
Україна повернула тіла 254 полеглих оборонців
12:54
Херсонщина
На Херсонщині РФ скинула вибухівку на територію ферми: є загиблий і постраждалий
12:53
США передали 102 дизельні електростанції для Укргазвидобування
12:40
окупант
Росія все частіше почала відправляти "добровольчі корпуси" на війну в Україну, - розвідка Британії
12:32
Ексклюзив
Хезбола, Ліван
Триває робота, щоб удари "Хезболли" по Ізраїлю не переросли у другий фронт, - Центр близькосхідних досліджень
12:27
відключення електроенергії
Держенергонагляд оновить перелік об’єктів, на яких не вимикатимуть електрику
12:25
грузія
У Росії визнали "Грузинський національний легіон" терористичною організацією
12:16
Оксана Забужко
Письменниця Оксана Забужко та ще чотири видатні українці отримали звання "Почесний громадянин Києва"
12:06
OPINION
Юрій Богданов
Чому праві не обов'язково виграють у Франції
11:57
Нідерланди
Україна й Нідерланди домовилися створити механізм фінансування українських зброярів
11:56
Від початку доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення, росіяни не полишають спроб прорватися на Покровському напрямку
11:53
"Відпочинок на шляху до Єгипту", Тіціан
Картину Тіціана, знайдену на автобусній зупинці в Лондоні, виставили на аукціон
11:43
Борис Пісторіус
Партнери по НАТО мають співпрацювати ще тісніше й координувати свою підтримку України, - Пісторіус
11:21
ТОС Сонцепьок
У російському Шебекіно вибухнули боєприпаси системи "Солнцепьок", загинули троє військових, - ЗМІ
11:11
електроенергія
Заплановано імпорт із 5 країн і погодинні графіки вимкнень світла ввечері: ситуація в енергосистемі на 14 червня
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Сумніви про те, наскільки тривалою буде угода про безпеку та як вплинули санкції США на Московську біржу. Акценти світових ЗМІ 14 червня
11:03
Віктор Орбан
Орбан: 31 із 32 країн - членів НАТО хоче перемогти росіян
10:52
Coldplay
Coldplay призупинили концерт в Афінах через фаната, який впав, намагаючись вилізти на сцену з прапором Ізраїлю
10:48
На Запорізькій АЕС вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем, - МАГАТЕ
10:28
Прикордонники знайшли в причепі вантажівки 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону з Молдовою
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар та євро
10:11
Денис і Таїсія Повалій
Син Повалій Денис заявив, що Росія розпочала повномасштабну війну "не на рівному місці, а після 8 років АТО"
10:06
OPINION
Віктор Пушкар
Історія з "Текстами": Критики забули про Першу поправку до конституції США
10:06
Росія з КНДР
У Сеулі заявили, що КНДР передала Росії майже 5 млн артснарядів
10:04
Ємен, хусити
Хусити атакували в Аденській затоці корабель Verbena, який належить Україні: є постраждалий
09:40
автобус
РФ зранку вдарила дроном по автобусу на Сумщині: постраждали три пасажирки
09:33
Ексклюзив
Сергій Згурець
Системні удари по летовищах: Згурець про аналіз напрямків цілей противника
09:32
Куба
Підводний човен США зайшов у затоку Гуантанамо на Кубі, куди РФ завела свої військові кораблі
09:04
Вночі росіяни завдали авіаударів по Харківщині: горіли житлові будинки та автівки
08:59
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Росія заявила про можливу передачу ядерної зброї КНДР: у ЦПД РНБО пояснили мету ворога
08:49
Ексклюзив
Антонівський міст
Ситуація дивна: херсонський журналіст Нікітенко про жінку, яка втекла з окупації, дійшовши до Антонівського мосту
08:48
Рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР
У Києві 13 червня стартувала рекрутингова кампанія до підрозділів ГУР - "Став плюс"
08:43
Кім Чен Ин та Путін
Візит Путіна до КНДР: Південна Корея та США провели екстрені перемовини
08:33
Селидове
РФ увечері 13 червня скинула авіабомбу на житловий квартал у Селидовому: постраждали 6 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV