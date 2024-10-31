Зірка "Пліткарки" Ед Вествік уперше стане батьком

Про це вони повідомили в instagram, поширивши спільний допис.

37-річний актор і музикант Ед Вествік та його 32-річна дружина, акторка і модель Емі Джексон чекають на першу спільну дитину. Подружжя оприлюднило серію знімків, на яких добре видно вагітний живіт Джексон.

Пара не підписала фото, лише залишила емодзі сердечок під ними.

Фото: instagram Еда Вествіка та Емі Джексон

Фото: instagram Еда Вествіка та Емі Джексон

Як повідомляє Page Six, напередодні ввечері Джексон зʼявилась на публічному заході в Лондоні в обтислій сукні, яка продемонструвала, що модель вагітна.

Вона вже є матір'ю сина Андреаса, якого народила в січні 2019 року від тодішнього нареченого Джорджа Панайоту. Джексон почала зустрічатися з Вествіком у 2021 році. У серпні 2024 року пара розписалася.

Фото: instagram Еда Вествіка та Емі Джексон

Фото: instagram Еда Вествіка та Емі Джексон

Вествік добре ладнає зі своїм пасинком, про що Джексон розповідала в інтерв’ю India Today.

"Мені здається, йому було 2 роки, коли його познайомили з Едом. Він був частиною його життя, скільки себе пам’ятає. Я думаю, що це одна з причин, чому я так люблю Еда. Це завдяки його стосункам з Андреасом і тому, як він підтримує мене як матір і як маму, яка працює", - поділилась модель.

