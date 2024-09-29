Зірка серіалу "Дні нашого життя" Дрейк Хогестін помер у віці 70 років після боротьби з раком
Помер актор Дрейк Хогестін, відомий за роллю Джона Блека в телесеріалі "Дні нашого життя". Йому було 70 років
Про це повідомляє CNN.
Його родина повідомила, що Хогестін помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.
"З важким серцем ми повідомляємо про смерть Дрейка Хогестіна. Йому кинули найважчий м'яч у його житті, коли поставили діагноз "рак підшлункової залози", але він прийняв виклик з неймовірною стійкістю й рішучістю", - йдеться в заяві сім'ї Хогестіна.
У заяві Хогестін описується як "найдивовижніший чоловік, батько й актор", а також підкреслюється його любов до виступів перед глядачами "Днів нашого життя" й до роботи з акторами, знімальною групою і продюсерською командою шоу.
Довідково: Хогестін дебютував у "Днях нашого життя" у 1986 році, з'явившись у понад 4200 епізодах. За свою роботу в серіалі він отримав кілька нагород, зокрема двічі - премію Soap Opera Digest Award як найгарячіша чоловіча зірка (1994 та 1995 роки) та ще одну у 2005 році (улюблена телевізійна пара).
-
У пʼятницю, 27 вересня, стало відомо, що у віці 89 років померла британська акторка Меггі Сміт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе