Зірка серіалу "Дні нашого життя" Дрейк Хогестін помер у віці 70 років після боротьби з раком

Про це повідомляє CNN.

Його родина повідомила, що Хогестін помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

"З важким серцем ми повідомляємо про смерть Дрейка Хогестіна. Йому кинули найважчий м'яч у його житті, коли поставили діагноз "рак підшлункової залози", але він прийняв виклик з неймовірною стійкістю й рішучістю", - йдеться в заяві сім'ї Хогестіна.

У заяві Хогестін описується як "найдивовижніший чоловік, батько й актор", а також підкреслюється його любов до виступів перед глядачами "Днів нашого життя" й до роботи з акторами, знімальною групою і продюсерською командою шоу.

Довідково: Хогестін дебютував у "Днях нашого життя" у 1986 році, з'явившись у понад 4200 епізодах. За свою роботу в серіалі він отримав кілька нагород, зокрема двічі - премію Soap Opera Digest Award як найгарячіша чоловіча зірка (1994 та 1995 роки) та ще одну у 2005 році (улюблена телевізійна пара).