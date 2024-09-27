Померла акторка Меггі Сміт - професорка Макґонеґел з "Гаррі Поттера"
У пʼятницю, 27 вересня, стало відомо, що у віці 89 років померла британська акторка Меггі Сміт
Про це повідомляє Sky News.
Сини Меггі Сміт - Тобі Стівенс та Кріс Ларкін - підтвердили інформацію про смерть британської актриси. Відомо, що вона померла у лікарні.
У момент смерті Сміт перебувала з друзями й сім'єю. У неї залишилося двоє синів і п'ятеро онуків.
“Ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб подякувати чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстер за їхню турботу і безмежну доброту в останні дні її життя. Ми дякуємо вам за всі ваші добрі повідомлення і підтримку. Просимо вас поважати нашу приватність в цей час”, — йдеться у заяві родини.
Меггі Сміт. Що відомо
Меггі Сміт - дворазова володарка премії "Оскар", семиразова лауреатка премії BAFTA: в номінації "Найкраща акторка" 4 рази, в номінації "Краща роль другого плану" — один раз, спеціальні нагороди — двічі. Також - власниця чотирьох нагород премії "Еммі".
У кіно дебютувала у кримінальній драмі "Нікуди іти" (1958). Особливу популярність здобула завдяки грі у фільмах "Розквіт міс Джин Броді" (1970), "Каліфорнійський готель" (1979) та ролі Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера (2001-2011).
У січні 1998 року Сміт було діагностовано базедову хворобу, вона проходила курси променевої терапії та офтальмохірургії. У 2007 році у Меггі Сміт діагностували рак молочної залози, а у 2009-му вона змогла його перебороти.
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