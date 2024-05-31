Злата Огнєвіч випустила кліп, в якому у весільній сукні заспівала про те, що дає їй опору 

Прем'єра відбулася на YouTube.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка інтригувала своїх шанувальників знімками обручки на безіменному пальці, а також ділилася в сторіс в instagram, як приміряє різні моделі білих суконь, випустила нову пісню. Композиція отримала назву "Кохаю".

Це пісня про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням, пояснює Огнєвіч.

"Кохання - невід'ємна частина нашого життя та важлива опора, воно дає сили долати будь-які труднощі. Я завжди вважаю, що музика має силу зцілювати і надихати. Тож, сподіваюся, що "Кохаю" стане для багатьох слухачів джерелом сили і надії", - зазначила артистка.

Співачка сподівається, що кожен, хто почує цю пісню, впізнає свою історію з життя.

Авторами слів стали Євген Тріплов Євген та Сергій Ранов. Останній також є композитором.

У кліпі Огнєвіч з'являється у весільній сукні та співає про діаманти, які вона носить, "мов оберіг".