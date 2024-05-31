Злата Огнєвіч випустила кліп, в якому у весільній сукні заспівала про те, що дає їй опору
Українська співачка Злата Огнєвіч представила нову пісню "Кохаю", в кліпі на яку з'явилася у весільній сукні
Прем'єра відбулася на YouTube.
Українська співачка Злата Огнєвіч, яка інтригувала своїх шанувальників знімками обручки на безіменному пальці, а також ділилася в сторіс в instagram, як приміряє різні моделі білих суконь, випустила нову пісню. Композиція отримала назву "Кохаю".
Це пісня про те, як любов у сучасному світі стала нашим захистом і натхненням, пояснює Огнєвіч.
"Кохання - невід'ємна частина нашого життя та важлива опора, воно дає сили долати будь-які труднощі. Я завжди вважаю, що музика має силу зцілювати і надихати. Тож, сподіваюся, що "Кохаю" стане для багатьох слухачів джерелом сили і надії", - зазначила артистка.
Співачка сподівається, що кожен, хто почує цю пісню, впізнає свою історію з життя.
Авторами слів стали Євген Тріплов Євген та Сергій Ранов. Останній також є композитором.
У кліпі Огнєвіч з'являється у весільній сукні та співає про діаманти, які вона носить, "мов оберіг".
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