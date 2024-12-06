Злата Огнєвіч випустила мініальбом різдвяних пісень і записала дует з Юлією Юріною

Альбом вийшов на стримінгах.

6 грудня відбувся реліз мініальбому різдвяних пісень від української співачки Злати Огнєвіч "Тиха ніч". До нього увійшли переспіви 5 всім відомих колядок і щедрівок:"Щедрик", "Ой сивая та і зозуленька", "Тиха ніч", "Маланка" і "Зорі".

"Маланка" ("Ой, учора ізвечора") в етно хіп-хоп стилі записана у дуеті з ексучасницею електро фолькгурт Yuko Юлією Юріною. Як поділилась в instagram Юріна, Огнєвіч "вразила її своєю щирістю, відданістю справі та з довірою віднеслася до всіх її запропонованих ідей та рішень при створенні спільної пісні".