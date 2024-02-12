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"Знищення української та кримськотатарської ідентичності": Суспільне анонсувало докстрічку до 10-ї річниці окупації Криму

12 лютого, 2024 понедiлок
16:49
Культура

До 10-ї річниці окупації півострова "Суспільне Крим" готує документальний проєкт "Крим: 10 років окупації", прем'єра якого відбудеться 26 лютого

Про це повідомляє Суспільне. 

"Мілітаризація Криму та створення плацдарму для воєнної агресії, переслідування й репресії тих, хто не згідний з окупаційним режимом, знищення української та кримськотатарської ідентичності, руйнація історичної й культурної спадщини — те, що росіяни системно коять у Криму вже 10 років окупації. Ті ж методи вони застосовують на територіях, захоплених після 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Автори запевняють, що проєкт дозволить пригадати передумови та початок російської агресії на Кримському півострові у 2014 році, проаналізувати вплив і наслідки окупації для нашої держави та найбільш політично активного корінного народу України — кримських татар, розповість про політичних в'язнів, яких Росія переслідує за те, що вони не приймають окупацію та відстоюють свою громадянську позицію.

"Війна Росії проти України почалася з Криму. “Крим: 10 років окупації” — це голос правди та пам’яті про злочини, які Росія коїть на окупованому українському півострові. Лише перемога й визволення всіх територій України, захоплених російською армією, уможливить справедливість та мирне життя", - сказав автор ідеї та продюсер проєкту Руслан Халапов.

Прем’єра "Крим: 10 років окупації" відбудеться на Суспільному 26 лютого, у День спротиву окупації Криму, коли у 2014 році тисячі кримчан вийшли в Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

У стрічці свою історію та бачення тих подій у Криму розкажуть представники кримськотатарської спільноти й очевидці окупації, серед яких голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, постійна представниця Президента України в АР Крим та Севастополі Таміла Ташева, брат політичної ув'язненої Леніє Умерової Азіз Умеров, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв й інші.

"Ми хотіли нагадати усім про те, що Крим захоплений росіянами вже 10 років, розповісти про окупацію тим, хто мало знає про неї або взагалі нічого не знає. У фільмі розповідаємо, як було, як є зараз і що робити в майбутньому", - зазначив керівник проєкту Микита Лунін.

Він додав, що загалом у проєкті зібрано 11 інтерв’ю та оцифровано багато архівного відео з 2014 до 2023 року.

  • У тимчасово окупованому Криму не вистачає 500 лікарів і близько тисячі осіб молодшого та середнього медперсоналу.
  • У Ростові-на-Дону окупанти оголосили вирок у кримінальній справі стосовно жителя Криму Мурата Кадирова.
  • Працівники ДБР завершили розслідування у справі колишнього кримського судді, якого Путін призначив очільником незаконно створеного "верховного суду Криму".
Теги:
Суспільство
Україна
Крим
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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