Окупований Крим відчуває гострий дефіцит лікарів

Про це повідомив призначений Росією голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.

У тимчасово окупованому Криму, за його словами, на сьогодні бракує 500 лікарів і близько тисячі осіб молодшого та середнього медперсоналу.

При цьому за останні два тижні на роботу окупанти прийняли таких вузьких спеціалістів, як анестезіолог, ортопед, онколог, терапевт, щелепно-лицьовий хірург, алерголог, але цього недостатньо.

"Підбором кадрів необхідно займатися системно, це завдання головних лікарів, оскільки тільки вони знають проблеми конкретного медзакладу. Керівники мають особисто тримати ситуацію на контролі: контактувати з організаціями з підбору кадрів і навчальними закладами. Також необхідно визначити, яких заходів підтримки медпрацівників не вистачає в нашому регіоні порівняно з іншими", - зазначив Аксьонов.

Він запевнив, що метою окупаційної влади є "надання кваліфікованої медичної допомоги за місцем проживання пацієнтів", щоб їм не доводилося приїжджати в інше місто.

Так званий голова окупованого Криму також повідомив, що в Ялті на базі окупаційного Федерального медико-біологічного агентства планують відкрити відділення гемодіалізу, й запевнив, що більше пацієнтам не треба буде їздити в Алушту.