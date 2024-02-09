Жителя Криму відправили за ґрати на 10 років начебто за переказ грошей організації ІДІЛ
У Ростові-на-Дону окупанти оголосили вирок у кримінальній справі стосовно жителя Криму Мурата Кадирова
Про це повідомили у пресслужбі суду.
У п'ятницю, 9 лютого, в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону оголосили вирок у кримінальній справі стосовно жителя Криму Мурата Кадирова, обвинуваченого нібито у сприянні терористичній діяльності.
За версією суду, підсудний 14 червня 2017 року в Сімферополі та 28 червня 2018 року в Севастополі нібито посприяв терористичній діяльності забороненої в Росії міжнародної терористичної організації "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) шляхом надання їй грошей.
"Так, Кадиров під час спілкування за допомогою програми для обміну повідомленнями з іншими особами одержав від них необхідні реквізити для здійснення грошових переказів", - повідомили у пресслужбі відомства.
Після цього підсудний нібито здійснив грошові перекази з усвідомленням того, що кошти призначені для фінансування діяльності ІДІЛ та її структурних підрозділів задля вчинення злочинів терористичної спрямованості.
Відповідно до вироку суду, підсудного визнано винуватим і йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років у виправній колонії суворого режиму. Вирок поки що законної сили не набув і може бути оскаржений в апеляційному військовому суді.
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