Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура "Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
Ексклюзив

"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію

Наталя Стареправо
13 вересня, 2025 субота
18:59
Культура Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"

У суботу, 13 вересня 2025 року, в День українського кіно, у Києві відбувається вручення національно кінематографічної премії "Золота дзиґа - 2025"

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо, ще веде репортаж з місця події.

Відкрила церемонію виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух.

Було вшановано трьох номінантів 2025 року, що загинули у війні з Росією. Мова про режисера Віктора Онисько, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу.

Імена переможців

Андрій Різоль - нагорода за видатний внесок у розвиток українського кінематографу.

Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль (фільм "БожеВільні").

Актор не зміг особисто отримати нагороду, позаяк перебуває нині на фронті.

Карина Химчук - найкраща жіноча роль (фільм "Ти мене любиш?").

Василь Кухарський - найкраща чоловіча роль другого плану (фільм "Редакція"); вручено посмерто.

Кухарському плескали стоячи.

Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану (фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника ("Будинок "Слово". Нескінченний роман").

Алла Загайкевич - найкраща музика "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

That ain’t me - найкраща пісня (фільм "БожеВільні").

Сергій Маурін - найкращий грим ("БожеВільні").

Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів (фільм "Ти мене любиш?").

Михайло Закутський - найкращий звук ("Стрічка часу").

Віктор Онисько (посмертно), Марина Майковська - найкращий монтаж ("Фрагменти льоду"). 

Тарас Томенко - найкращий сценарій ("Будинок "Слово". Нескінченний роман).

Цей сценарій писався 13 років.

Інші номінації

Найкращий документальний фільм - "Порцелянова війна".

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)" перемогла стрічка "Чорничне літо" режисерки Марії Кондакової та продюсерки Ольги Брегман.

В номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм» перемогу отримала стрічка "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського та продюсерки Люби Кнорозок.

Найкращим серіалом визнано Homo Amans, що присвячений праці зооволонтерів.

За рішенням правління та наглядової ради премії у номінації "Відкриття року", яке  вручають вже впʼяте, перемогу здобула Марія Стоянова за фільм "Фрагменти льоду".

Новина доповнюється

Теги:
Новини
Кіно
мистецтво
новини Києва
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
12 вересня, 2025 п'ятниця
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
Куп'янськ
Автор Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
Київ
+20.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
13 вересня
19:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:19
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Динамо" не впоралося з "Оболонню", "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:29
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
10:05
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Росію поступки не зупинять, - польський дипломат Ціхоцький
09:39
ППО, ЗСУ
Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
09:29
Свириденко зустрілася із принцем Гаррі під час його візиту до Києва: говорили про реабілітацію та відновлення ветеранів
09:10
Анонс
BookForum-2025
Яким буде Львівський BookForum-2025: все про подію
08:53
Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
08:30
Огляд
Оверсинкінг, хлопець на ім’я Календар і коротка історія музики – 5 книг, де вчать жити тут і зараз
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV