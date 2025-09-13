"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо, ще веде репортаж з місця події.

Відкрила церемонію виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух.

Було вшановано трьох номінантів 2025 року, що загинули у війні з Росією. Мова про режисера Віктора Онисько, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу.

Імена переможців

Андрій Різоль - нагорода за видатний внесок у розвиток українського кінематографу.

Костянтин Темляк - найкраща чоловіча роль (фільм "БожеВільні").

Актор не зміг особисто отримати нагороду, позаяк перебуває нині на фронті.

Карина Химчук - найкраща жіноча роль (фільм "Ти мене любиш?").

Василь Кухарський - найкраща чоловіча роль другого плану (фільм "Редакція"); вручено посмерто.

Кухарському плескали стоячи.

Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану (фільм "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника ("Будинок "Слово". Нескінченний роман").

Алла Загайкевич - найкраща музика "Будинок "Слово". Нескінченний роман").

That ain’t me - найкраща пісня (фільм "БожеВільні").

Сергій Маурін - найкращий грим ("БожеВільні").

Тетяна Кремень - найкращий дизайн костюмів (фільм "Ти мене любиш?").

Михайло Закутський - найкращий звук ("Стрічка часу").

Віктор Онисько (посмертно), Марина Майковська - найкращий монтаж ("Фрагменти льоду").

Тарас Томенко - найкращий сценарій ("Будинок "Слово". Нескінченний роман).

Цей сценарій писався 13 років.

Інші номінації

Найкращий документальний фільм - "Порцелянова війна".

У номінації "Найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю.А. Мінзянова)" перемогла стрічка "Чорничне літо" режисерки Марії Кондакової та продюсерки Ольги Брегман.

В номінації «Найкращий короткометражний документальний фільм» перемогу отримала стрічка "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського та продюсерки Люби Кнорозок.

Найкращим серіалом визнано Homo Amans, що присвячений праці зооволонтерів.

За рішенням правління та наглядової ради премії у номінації "Відкриття року", яке вручають вже впʼяте, перемогу здобула Марія Стоянова за фільм "Фрагменти льоду".

Новина доповнюється